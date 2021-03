Suurin osa lentokentän alueesta on uhanalaisia ketomaisia ja niittymäisiä luontotyyppejä.

Malmin lentokenttää koskevassa keskustelussa luonto on jäänyt sivuosaan. Kuitenkin kenttä on arvokas ja monimuotoinen luontokohde. Lentokentän sisäpuolisesta, noin sadan hehtaarin alueesta on rakennettu vain vajaa viidesosa. Suurin osa alueesta on uhanalaisia ketomaisia ja niittymäisiä luontotyyppejä.

Lentokentän alueelta on todennettu lähes tuhat perhoslajia, muun muassa erittäin uhanalainen viheryökkönen sekä kaksi vaarantunutta ja kymmenen silmälläpidettävää lajia. Paikallisten lepakoiden lisäksi tavataan muuttavia lajeja, kuten harvinaista pikkulepakkoa ja erittäin harvinaista kimolepakkoa. Niittykirvisen ja silmälläpidettävän kiurun tiheydet ovat huippuluokkaa. Kentällä pesivät myös muun muassa silmälläpidettävät pikkutylli, pensaskerttu ja punavarpunen.

Lentokenttä on merkittävä levähdyspaikka monille kahlaajille, esimerkiksi äärimmäisen uhanalaiselle suokukolle, avomaan pikkulinnuille sekä petolinnuille, kuten tuulihaukalle. Kentän ”tähti” on erittäin uhanalainen heinäkurppa, jonka suurimmat levähtäjämäärät Suomessa tavataan juuri Malmilla.

Lentokenttää reunustavat arvometsäkohteet, joissa pesivät muiden muassa kanahaukka, sarvipöllö ja monet eri varpuslintulajit. Säännöllisesti tavataan uhanalainen, erityisesti suojeltava valkoselkätikka. Kentän reunametsien vehreässä hämyssä voi nauttia lukuisten satakielten, kultarintojen ja kerttusten taiturimaisista konserteista. Liito-oravaa esiintyy eri puolilla aluetta.

Malmin lentokentällä yhdistyvät luontoarvot, kulttuuri, virkistysmahdollisuudet ja ihmisen toiminta. Rakentaminen tuhoaisi alueen luontoarvot, eivätkä niitty- ja metsäluonnon näytetilkut voi millään korvata suurta yhtenäistä alkuperäisluonnon aluetta. Rakentamisen ja asukasmäärän valtavan kasvun kuluttava vaikutus sekä lisääntyvät liikennemäärät ja melu huonontaisivat myös lähiseutujen asukkaiden elämänlaatua.

Luontoselvityksiä on tehty vasta yleiskaavan jälkeen. Nyt kun tietoa on saatu lisää, päättäjiltä vaadittaisiin rohkeutta ottaa asia uudelleen käsittelyyn ja pelastaa kentän luonto. Muuten sen tuhoajat jäävät historian muistiin.

Ilkka Lyytikäinen

luontoharrastaja, Tapanila, Helsinki

