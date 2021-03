Main ContentPlaceholder

Koronapandemia toi terveysasemille valtavan määrän aivan uudenlaista työtä

Vain se, mikä on ollut välttämätöntä hoitaa, on pystytty hoitamaan. Kiireetön hoito on valitettavasti saanut jäädä ja hoitovelka kasvaa.

Koronaviruspandemia on kurittanut maailmaa ja terveydenhuoltoa nyt vuoden ajan. Hoitovelkaa on tässä vaiheessa kaikkialla, ja Helsingissä tämä alkaa näkyä etenkin terveysasemilla. Potilaat ihmettelevät, miksi vastaanotoille ei enää pääse ja ennen niin helposti hoitunutta takaisinsoittoa saa odotella tunteja. Pandemia on tuonut terveysasemille valtavasti aivan uudenlaista työtä, jolle on pitänyt löytää aikaa kaiken muun keskellä. Vuosi sitten maaliskuussa avattiin kaksi koronavirusterveysasemaa muutaman päivän varoitusajalla. Asemat pantiin pystyyn talkoovoimin ja henkilökuntaa koottiin terveysasemien omista hoitajista ja lääkäreistä. Alkuun hurjasti kuormittunut koronaneuvontapuhelin vaati vastaajia myös kaikilta terveysasemilta. Testauskapasiteetin lisääntyminen teki testeihin pääsemisestä helppoa, mutta ruuhkauttaa edelleen säännöllisesti Omaolo-palvelun, jonka korona-virusoirearvioita asemien hoitajat purkavat päivittäin. Samaan aikaan terveysasemien lääkärit hoitavat koronaviruspositiivisten ensisoittoja ja toimivat konsultteina rokotuspisteisiin. Kun koronavirusrokotukset vuodenvaihteessa käynnistyivät, rokotuksiin tarvittiin aluksi terveysasemien omia hoitajia. Iso osa asemien esimiehistä siirrettiin rokotusasemille vastaamaan niiden toiminnasta. Tämä kaikki on tehty perustyön ohessa – samalla henkilöstömäärällä kuin ennen pandemiaa. Perustyöstä mitään ei ole suoraan voitu karsia pois, mutta todellisuudessa paljon on jäänyt hoitamatta. Asemien on ollut yksinkertaisesti mahdotonta vastata nykyiseen kysyntään samanaikaisesti kaiken lisätyön keskellä. Vain se, mikä on ollut välttämätöntä hoitaa, on pystytty hoitamaan. Kiireetön hoito on valitettavasti saanut jäädä ja hoitovelka kasvaa. Tämän kaiken keskellä Helsingin terveysasemat valmistautuvat uuteen potilastietojärjestelmään, Apottiin, joka on tarkoitus ottaa käyttöön huhtikuun lopulla. Pelkkä Apottiin valmistautuminen olisi jo ponnistus itsessään, saati tässä tilanteessa, kun kaikilla on harteillaan vuosi uuvuttavaa taistelua koronavirusta ja aikaa vastaan. Terveysasemilla asioidessaan potilaat kiinnittävät huomiota tyhjiin käytäviin. Ihmetellään, miksi vastaanottoaikaa joutuu odottamaan viikkoja, kun mitään ruuhkaa ei kuitenkaan näy. Mitä hoitajat ja lääkärit oikein nykyisin puuhaavat? Hoitajat ja lääkärit venyvät, jaksavat ja hoitavat, vaikka se ei käytävillä nyt ruuhkina näkyisikään. Hoidettavat potilaat eivät välttämättä enää tule vastaanotolle, mutta kuitenkin heidän asioitaan hoidetaan: puhelimessa ja sähköisesti Omaolo-palvelussa. Suljettujen ovien takana tapahtuu aina ja jatkuvasti. Terveydenhoitaja Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä. Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.