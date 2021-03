Eikö HKL:n bussiliikenteen surkeista ja surullisista yhtiöittämiskokemuksista opittu mitään?

Helsingin Sanomat kirjoitti (13.3.), että Helsingin kaupungin liikennelaitosta (HKL) yritetään pilkkoa viideksi osakeyhtiöksi. Kysymys kuuluu: miksi? HKL:n tuottamat palvelut toimivat nykyisin erinomaisesti kansainvälisesti vertailtuna, ja käsittääkseni vakiokäyttäjätkin ovat palveluun perin tyytyväisiä.

Vuonna 2019 metrolla ja raitiovaunuilla tehtiin yhteensä lähes 150 miljoonaa matkaa. Kysymys on siis kaupunkilaisten kannalta jokapäiväiseen elämään vaikuttavasta merkittävästä toimialasta. Suunnitelluista lähdöistä metrossa toteutui 99,87 prosenttia, raitiovaunujen puolella 99,79 prosenttia. Tästä on vaikea ellei mahdoton panna paremmaksi.

HKL tulee säilyttää ehjänä. Sitä tulee johtaa ja kehittää kokonaisuutena, siten mahdollistetaan kaikkien palveluun vaikuttavien osatekijöiden saumaton yhteistoiminta. Onnistuneella ja oikeaan aikaan tapahtuvalla yhteisellä tekemisellä turvataan parhaiten hyvän ja säännöllisen liikenteen tuottaminen.

HKL:ää ei tule pilkkoa eri yhtiöihin. Historia on osoittanut, että yhtiöillä on taipumus ryhtyä elämään omaa elämäänsä, sillä kukin yhtiö on etupäässä kiinnostunut omasta tuloksestaan. Lisäksi nykyiset motivoituneet ja työnsä kehittämiseen sitoutuneet 1 200 työntekijää siirtyisivät kaupungin palvelussuhteesta yhtiöiden palvelukseen kohti epävarmaa tulevaisuutta.

Eikö HKL:n bussiliikenteen surkeista ja surullisista yhtiöittämiskokemuksista opittu mitään? Nykyisin Stadilla ei ole minkäänlaista omaa bussiliikennetuotantoa, ei yhtiömuodossa eikä missään muussakaan muodossa.

Tapio Havasto

entinen raitiovaununkuljettaja, Helsinki

