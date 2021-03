Tiede tietäisi, miten virus voitettaisiin, mutta historioitsija Yuval Noah Harari arvelee, ettemme ole valmiita maksamaan voiton vaatimaa hintaa.

Pandemiat muuttavat yhteis­kuntia yhtä radikaalisti kuin sodat. Tosin täysin eri tavalla. Globaali terveys­kriisi ei aseta lähtökohtaisesti valtioita vastakkain tai lähetä valtavia ihmis­massoja pakosalle. Pandemia sulkee ihmiset erilleen toisistaan.

Hengissä selvinneistä tulee pandemian veteraaneja, joita yhdistää kokemus arvaamattomasta. Kytemään jää huoli seuraavista kriiseistä. Tarve varautua uhkiin vaikuttaa siihen, millaiseksi maailma pandemian jälkeen muotoutuu.

Pandemia opettaa. Ilmeisin johtopäätös on investoida julkiseen terveydenhuoltoon. Toinen on tarve vahvistaa sellaisia rakenteita, jotka pitävät huolta siitä, että oikeusvaltio, perusoikeudet ja demokratia toimivat krii­sissäkin. Edessä on valtava remontti.

Pandemian toisen vuoden alkajaisiksi on kuultu välitilinpäätöksiä menneestä vuodesta. Yksi summaajista on israelilainen historioitsija Yuval Noah Harari, jonka kirjoitus Financial Times -lehdessä (26.2.) antoi syötteitä pohtia ihmiskunnan kykyä ratkoa yhteistä kriisiä yhdessä.

Hararin ensimmäinen oppi pandemiasta on myönteinen: tiede toimii. Kuolonuhreja tulee vielä lisää, mutta huomattavasti vähemmän kuin aiemmissa pandemioissa. Tieteen kehityksen ansiosta ihmiskunnan valmiudet kukistaa pandemia ovat aivan toiset kuin esimerkiksi sata vuotta sitten espanjantaudissa. Epidemiat eivät ole enää hallitsemattomia luonnonvoimia, vaan tiede on tehnyt niistä hallittavia.

Toinen Hararin oppi näyttää, miten online elämme.

Jos sata vuotta sitten olisi sulkeuduttu koteihin, olisi kuoltu nälkään. Mutta ihmiskunta automatisoitui ja digitalisoitui. Ihmiset saattoivat lakata liikkumasta, mutta tavarat ja tieto kulkevat. Lehmät lypsää robotti. Raha liikkuu.

Pandemia pystytään pysäyttämään siksi, että ihmisten liikkuminen pystytään pysäyttämään.

Digimaailma on kuitenkin hyvin haavoittuvainen. Erityisesti Harari varoittaa datamonopoleista ja digitaalisesta diktatuurista. Nyt ei saisi turvallisuuden varjolla nielaista koukkua valvonnasta ja yksityisyyden avaamisesta ilman ehtoja.

Jos pitäisi veikata, mikä on seuraava covid-19, internetin romahtaminen olisi kelpo vastaus, Harari sanoo.

Koronavirusvuosi tuotti biotekniikan saavutuksia ja osoitti digitalisaa­tion voiman. Hararin kolmas opetus on kuitenkin se, että tiede ja tekno­logia eivät korvaa politiikkaa.

Pandemia muuttui nopeasti tieteen ja teknologian ongelmasta poliittiseksi ongelmaksi.

Voisi olettaa, että globaali pandemia saisi aikaan globaalia yhteistyötä, mutta niin ei käynyt. Kiinan, Yhdysvaltojen ja Venäjän peli ehti jo rampauttaa YK-järjestelmän, eikä siitä enää saada maita yhteen kokoavaa voimaa. Vaikka yhteistyötä kaivataan, koronanationalismi voimistuu.

Teknologia ei tunne rajoja, ja tiede kommunikoi rajojen yli, mutta poliittinen päätöksenteko ei ylitä kansallista etua. Ihmiskunta ei ole onnistunut hillitsemään pandemiaa eikä edes laatimaan maailmanlaajuista suunnitelmaa viruksen voittamiseksi.

Tiede tietää, miten virus voitettaisiin, mutta ihmiskunta ei ole valmis maksamaan voiton vaatimaa hintaa, Harari kirjoittaa. Huonojen poliittisten päätösten takia kuolee ihmisiä ja ehtii syntyä uusia virusmuunnoksia.

Pandemia muuttaa sitä, mitä pidämme hyvänä politiikkana ja hyvänä hallintona. Vaadimme, että poliitikot löytävät tasapainon lääketieteellisten, taloudellisten ja sosiaalisten näkökohtien välillä, vaikka tehtävä on mahdoton. Myös käsitys turvallisuudesta muuttui. Instituutiot pettivät, ja turhautuminen kansainvälisen yhteistyön romahdukseen on musertavaa.

Samalla muuttuu käsitys siitä, mikä on jokaisen oma vastuu hyvässä yhteiskunnassa. Muutos voi olla raju.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.