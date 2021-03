Mihin perustuu pakottava tarve massiiviseen rakentamiseen Elielinaukiolla Helsingissä?

Alueella on jo kolme hotellia ja asemarakennuksen itäsiipeen on valmistumassa neljäs. Sokos, Kaivopiha ja Makkaratalo tarjoavat jo riittävästi kaupallisia palveluita. Postitalossa on runsaasti toimistotilaa. Aukion reunoilla on jo useita ravintoloita.

Kulunut koronavirusvuosi on vauhdittanut globaalia kehitystä. Kuluttajat tilaavat tavaraa netistä, ja toimistotilan tarve vähenee etätyön yleistyessä. Liike- ja huvimatkailu saattaa pysyvästi vähentyä koko maailmassa, uusien hotellien tarve samoin.

Kun bussit voivat länsimetron valmistuttua siirtyä Elielinaukiolta Kampin keskukseen, etelään avautuva puiden reunustama suojaisa aukio vapautuu kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Nyt kysellään, mikä ylimitoitetuista ehdotuksista näyttää parhaalta. Tämä on näennäisdemokratiaa, jolla haetaan jälkikäteen hyväksyntää kaupungin ja kiinteistösijoittajien neuvottelemalle diilille.

Jos todella halutaan kuulla, mitä helsinkiläiset haluavat, olisi ensin järjestettävä avoin ideakilpailu Elielinaukion tulevaisuudesta.

Jorma Jääskeläinen

arkkitehti, Helsinki

