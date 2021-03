Kaleva toteaa, että Suomessa ei ainakaan toistaiseksi olla keskeyttämässä Astra Zenecan korona­virus­rokotteen käyttöä.

”Useissa Euroopan maissa rokotteen antaminen on keskeytetty varotoimenpiteenä, koska sen on epäilty aiheuttavan veritulppia.”

”Terveyden ja hyvinvoinnin lai­toksen mukaan Suomessa ei ole ­havaittu rokottamisen jälkeisiä verisuonitukoksia tavallista enempää. – – Tämä on huojentava tieto ja hälventää epäilyksiä.”

”Huhuille ja peloille ei pidäkään antaa sijaa. Liikkeellä on myös valtiollisia toimijoita, jotka pyrkivät herättämään epäluottamusta länsimaisia rokotteita kohtaan. Britannia, joka on rokottanut jo runsaan kolmanneksen väestöstään, ei ole raportoinut vakavista haittatekijöistä.”

”Meneillään on vakava pandemia ja siksi on syytä muistaa, mitä seurauksia rokottamatta jättämisestä jää. Koronaviruksen aiheuttama tartuntatauti voi olla vakava ja johtaa kuolemaan. Rokottamisen mahdolliset haitat on punnittava ja suhteutettava niihin hyötyihin, jotka rokottamisella saavutetaan.”

”Jos sivuvaikutuksia todetaan, on tärkeää selvittää, koskevatko ne kaikkia vai joitain ihmisryhmiä. Näin rokotukset voisivat jatkua tasapainoillen vaihtamalla rokotetta yksilöiden erilaisen riskiarvion mukaan.”

”Kansallinen rokotusjärjestys on syytä pitää yksinkertaisena ja selkeänä, kun rokotteista on pulaa. Etenkin, jos epäilyt Astra Zenecan yllä hidastavat rokotustahtia.”

”Kun riskiryhmät on rokotettu ja rokotteita on enemmän, voi olla perusteltua, että alueet tarkastelevat ja priorisoivat omaa rokotusjärjes­tystään.”

Hämeen Sanomat rauhoittelee rokotus­keskustelua.

”Kaikki ei ole sujunut parhaalla mahdollisella tavalla, mutta kärkevän kritiikin ja toistuvien kysymysten sijasta asiassa tarvitaan vielä pitkään lähinnä yhtä asiaa: kärsivällisyyttä.”

”Rokotuksista vastaavat tekevät parhaansa, ja sekin on ymmärrettävä, että asiassa ollaan vääjäämättä asiantuntijatiedon ja sellaisten käytännöllisten asioiden kuin rokotteiden saatavuuden varassa. Rokottajille aivan kuin koko terveydenhuollolle kuuluu ehdoton työrauha. Sitä ei saa häiritä, vaikka tietämisen pakko olisi kuinka voimakas.”

”On mieletöntä ottaa maallikkopohjalta voimakkaasti kantaa esimerkiksi Astra Zenecan rokotteeseen ja mahdolliseen veritulppariskiin. Sitä varten meillä ovat asiantuntijat!”

”Kukaan ei ole väittänyt, ettei rokotteista voi koitua minkäänlaisia haittavaikutuksia. Rokotukset ovat kuitenkin ainoa keino tukahduttaa ihmiskuntaa piinaava covid-19-tauti.”