Tiedon riittävä suojaaminen vaatii organisaation johdolta vankkaa sitoutumista jatkuvaan turvallisuustyöhön.

Nopeasti kehittyvät digitalisaatio ja terveysteknologia tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuoltoon runsaasti uusia mahdollisuuksia. Samalla on syntynyt tarve entistä paremmalle kyberturvallisuudelle.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tapaus herätti suuren yleisön huomion kyberturvallisuuteen viime syksynä, ja useat päättäjät ovat perustellusti nostaneet esiin kyberturvallisuuden merkityksen kriittisillä toimialoilla. Avaukset ovat olleet tervetulleita ja hyvin perusteltuja. Ainakin selvitysten muodossa moniin toimenpiteisiin on myös ryhdytty.

Ratkaisuksi on esitetty erilaisia toimialakohtaisia lisävaatimuksia sekä tietoturvan pakollista arviointia tai sertifiointia. Niillä olisi kieltämättä mahdollisuuksia parantaa tietoturvan ja tietosuojan tasoa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Virkatyönä toteutettavat kattavat tietoturva-arvioinnit ovat kuitenkin mahdottomuus jo pelkästään resurssikysymysten ja potentiaalisten markkinahäiriöiden vuoksi. Tehokkainta olisi hyödyntää yrityksissä jo nykyisin olevaa osaamista.

Potilasturvallisuus, tietosuoja ja tietoturva on jo säädelty eurooppalaisin asetuksin. Näiden lisäksi Euroopassa laaditaan uutta sääntelyä, joka asettaa yrityksille kasvavia tietoturvallisuus- ja raportointivelvoitteita. Laajentuva verkko- ja tietoturvadirektiivi (NIS) ulottaa tulevaisuudessa tietoturvavaatimuksia useille toimialoille.

Tietovarantojen suuruus ei yksin vaikuta riskin suuruuteen. Tärkeää on myös, miten tietoturva on rakennettu kerroksittain suojeltavan tiedon ympärille ja miten vastuut on hahmotettu. Tiedon riittävä suojaaminen vaatii organisaation johdolta vankkaa sitoutumista jatkuvaan turvallisuustyöhön.

Kaikkia näitä lisävaatimuksia on mahdotonta toteuttaa ilman kustannusten kasvua. Haaste on suuri erityisesti alan pienemmille yrityksille.

Tietoturvan ja tietosuojan parantamiseen tarvitaan kannustava investointimalli. Esimerkiksi Britanniassa on ollut jo pitkään käytössä julkisrahoitteinen tietoturvaseteli pk-yrityksille. Lisäksi syksyllä 2020 terveydenhuollon yrityksille ja alan koko toimitusketjulle tarjottiin mahdollisuutta hakea rahoitusta kyberturvallisuutensa parantamiseen koronapandemian kasvattamien riskien vuoksi. Vastaavia malleja tarvitaan myös Suomeen.

Kannustavalla rahoitusmallilla voidaan tehokkaasti parantaa tietoturvaa. Lisäksi edistetään turvallisen terveysteknologian kehitystä ja käyttöä sekä kyberturvallisuusalan kasvua ja menestystä. Kansalaisten paremman tietoturvan lisäksi avautuu mahdollisuuksia viennin kasvuun, uusiin työpaikkoihin ja Suomen profiloitumiseen turvallisen digitalisaation mallimaana.

Mika Susi

toiminnanjohtaja, Kyberala ry

Saara Hassinen

toimitusjohtaja, Terveysteknologia ry

Ulla-Maija Rajakangas

toimitusjohtaja, Hyvinvointiala Hali ry

