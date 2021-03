Konsernirakenne mahdollistaa seudullisen keskittämisen ja edesauttaa, ettei rajallinen osaaminen pilkkoudu kaupunkien omiin erillisiin organisaatioihin.

Tapio Havasto kirjoitti (HS Mielipide 18.3.), että Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) palveluja ei tule pilkkoa eri yhtiöihin. Havaston mukaan kaupunkilaiset ovat HKL:n palveluun tyytyväisiä ja esimerkiksi raitioliikenteessä suunnitelluista lähdöistä toteutuu 99,79 prosenttia. Näin ollen HKL:ää ei tulisi pilkkoa yhtiöihin vaan johtaa ja kehittää kokonaisuutena.

Havasto on täysin oikeassa siinä, että kaupunkiraideliikenteessä laadukkaan ja kustannustehokkaan palvelun tuottaminen edellyttää vahvaa kokonaisuuden johtamista. Vaikka yhtiöitettävän HKL:n pohjalle perustettavaa seudullista kaupunkiraideliikenneyhtiötä ollaan toteuttamassa konsernimuotoisena, on johtava ajatus valmistelussa vuodesta 2019 lähtien ollut nimenomaan parantaa edellytyksiä kokonaisuuden optimointiin.

Konsernimuotoiseen yhtiöön on päädytty, koska se mahdollistaa vielä nykyistä laajemman kokonaisuuden johtamisen ja synergiaedut seudullisesti. Esimerkiksi Vantaa valmistelee ratikkahankettaan, ja konsernimuotoisessa yhtiössä Vantaa voi tulla mukaan konsernin emoyhtiöön ja ratikkahankkeen kannalta relevanttiin tytäryhtiöön mutta jäädä osallistumatta esimerkiksi operointia hoitavaan tytäryhtiöön tai metroon.

Kaupunkiraideliikenteen kokonaisoptimointi ja seudulliset synergiahyödyt varmistetaan konsernin emoyhtiössä, joka johtaa kokonaisuutta. Konsernirakenne mahdollistaa seudullisen keskittämisen ja edesauttaa, ettei rajallinen osaaminen pilkkoudu kaupunkien omiin erillisiin organisaatioihin. Suuressa kokonaisuudessa henkilöstölle on myös mahdollisuus kehittää huippuosaamista ja tarjota monipuolisempia tehtäviä.

Helsingin 120 vuodessa kehittynyt raitiotieverkko on 50 kilometrin laajuinen. Seuraavien kymmenen vuoden aikana tämä verkko seudulla kolminkertaistuu. On yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, että meillä on organisaatio, joka pystyy tämän laajenemisen toteuttamaan mahdollisimman tehokkaasti.

Ville Lehmuskoski

toimitusjohtaja, HKL

