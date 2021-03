Mieheni on lähettänyt kymmeniä hakemuksia ohjelmointialan työpaikkoihin, mutta tämä ei ole johtanut työllistymiseen.

Mieheni on asunut Suomessa yli kuusi vuotta. Hänellä on kotimaassaan hankittu korkeakoulututkinto ohjelmoinnista. Hän on suorittanut myös datanomin opinnot Suomessa. Kielitaito on arabia, ranska, englanti ja tyydyttävä suomi. Hän on lähettänyt kymmeniä hakemuksia ohjelmointialan työpaikkoihin, mutta tämä ei ole johtanut työllistymiseen.

Suomi tarvitsee koulutettuja maahanmuuttajia työelämään. Todellisuudessa miehelleni tarjottu työ on ollut matalapalkkaisilla aloilla olevaa työtä, jota moni suomalainen ei suostuisi kyseisissä olosuhteissa tekemään päivääkään. Mieheni on työskennellyt yksityisellä ja julkisella sektorilla. Hän on ollut rakennussiivoojana, siivoojana, henkilökohtaisena avustajana, vuorotyössä ruokapalvelutyöntekijänä (tiskaajana) ja kahvilatyöntekijänä.

Mieheni on hoitanut jokaisen työnsä tunnollisesti, eikä poissaoloja ole ollut. Hän on saanut hyvää palautetta ahkeruudestaan esimiehiltään. Töiden raskaus, työolot, huono palkka ja syrjintä ovat kuitenkin uuvuttaneet hänet ja hän on lopettanut mainitut työt.

Huoli toimeentulosta on suuri. Mieheni ei halua asioida Kelassa eikä hänellä ole asiakkuutta sinne. Hän haluaisi tehdä koulutustaan vastaavaa työtä Suomessa palkalla, jolla elää. Hän haluaisi tuntea olevansa osa yhteiskuntaamme maksamalla veronsa tänne. Yksilön näkökulmasta katsottuna oman elämän rakentaminen ilman palkkatyötä on mahdotonta.

Koodareista ja ohjelmoijista on tilastojen mukaan Suomessa huutava pula. Valtio jopa tukee erilaisia koodarikouluja kouluttamaan alalle lisää tarvittavaa työvoimaa.

Miksi ohjelmointialan tarve ja työntekijän osaaminen eivät kohtaa? Onko Suomella varaa pitää ohjelmointialan koulutettua työvoimaa työelämän ulkopuolella? Haastan jokaisen ohjelmointialan yrittäjän ja työnantajan miettimään syitä siihen, miksi työllistyminen alalle on niin vaikeaa.

Maahanmuuttajan puoliso

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

