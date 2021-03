Somessa leviää kirjavia ohjeita vauvojen unesta ja unikouluista. Vauvojen unipulmat ovat yleisiä. On arvioitu, että jopa 25–50 prosenttia vauvaperheistä kärsisi vauvan yöheräilyistä ja nukahtamisvaikeuksista. Tämä on huomattu myös vauvaperhe-chatissa, jossa vauvan uni on yksi yleisemmistä yhteydenoton syistä.

On tärkeää, että vanhemmat saavat apua. Unipulmien yhteyttä hyvinvointiin ei vanhempien mukaan aina tunnisteta. Jos ei saa nukkua, on vaikea jaksaa olla rakastava ja tasapainoinen vanhempi.

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä BabyBlues-työntekijät ovat erikoistuneet tutkittuun tietoon perustuvaan, yksilölliseen, vanhempien jaksamisen ja koko perheen tilanteen huomioivaan uniohjaukseen. Vanhempia ei opasteta minkään tietyn menetelmän käyttöön. Työntekijät antavat puhelinneuvontaa, auttavat vauvaperhe-chatissa ja tapaavat vauvaperheitä. Lisäksi vanhemmille on tarjolla tietoa vauvojen unesta.

Pirjo Kotkamo

asiantuntija, vaativa vauvatyö, Ensi- ja turvakotien liitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.