Elielinaukio on erittäin vaativa paikka uudisrakentamiseen, koska alueen ympäristön rakennuskanta on jo nyt kovin eriparista. Siellä on Eliel Saarisen piirtämän Rautatieaseman lisäksi Vltavan empirerakennus, Sokoksen tavaratalo, Postitalo, lasinen Sanomatalo ja Kiasman peltihalli. Keskustakirjasto Oodin kaaretkin pilkottavat jossain taustalla.

Yhtälö ei ratkea rakentamalla mitään uusia avaruusaluksia ahtaalle Elielinaukiolle. Puiden reunustama aukio on oikeastaan ainoa elementti, jolla voitaisiin yhdistää rakennuksia toisiinsa, koska puisto ei lähde kilpailemaan olemassa olevien rakennusten kanssa.

Raimo Leppänen

Helsinki

