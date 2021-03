Uimahallit ovat matalan kynnyksen kuntoilupaikkoja. Uiminen ei vaadi kalliita varusteita.

Koronapandemia on kurittanut meitä kaikkia monin tavoin. Nuoret ja vanhukset ovat luopuneet normaalista elämästä. Liikkumattomuus kostautuu luultavasti jokaisella.

Asun Helsingin Roihuvuoressa, pienessä merellisessä lähiössä, jossa asukkaat itse järjestävät paljon hienoja matalan kynnyksen kulttuuritapahtumia. Lähiömme toimii kuin pieni kylä, ilman sen suurempia kaupungin panostuksia. Meillä on monta koulua, japanilainen puisto kirsikkapuineen ja urheilukenttä. Alueemme nuorisotalo kärsii sisäilmaongelmista ja sympaattinen pieni kirjasto on pandemian vuoksi kiinni. Roihuvuoren symbolina toimii vesitorni, joka ei juurikaan tarjoa iloa tai aktiviteettia kenellekään.

Urheilukenttää korjataan parhaillaan, jotta Roihulle saadaan kunnon kotikenttä sarjaotteluihin, ja hyvä niin. Hienoa, että pesistä vihdoin tuetaan, mutta todellisuudessa uusi upea kenttä on joukkueurheilua ja lajiharrastajia varten. Yksin kirjastosta lainatun räpylän kanssa ei siellä pitkälle pötkitä.

Kentän korjauksen yhteydessä sieltä viedään ulkokuntoiluun tarkoitetut laitteet, jotka kuulemma ovat vanhentuneita. Budjetissa ei ole rahaa uusille, vaikka tilaa kentän laidalla niille kyllä olisi. Urheilupuistoa päivittäin seuraavana voin kertoa, että kuntoilulaitteet ovat joka päivä käytössä, satoi tai paistoi.

Roihuvuoreen on puhuttu kaavailtavan uimahallia niin kauan kuin muistan. Alueella asuva iäkkäämpi rouva muisteli, että puhetta hallista on ollut 1970-luvulta. Viimeisimmän tiedon mukaan tilalle tuleekin nyt jäähalli. Kaikki kunnia jäähallille ja sen tarjoamille puitteille, mutta en oikein osaa kuvitella siellä sulassa sovussa luistelevan polvileikkauksesta kuntoutuvan vanhuksen, vesikävelyä harrastavan täti-ihmisen sekä lajia tosissaan harrastavan nuoren yhdessä pienten koululaisten ja vauvojen kanssa.

Roihuvuoressa ja sen naapureissa Herttoniemenrannassa, Herttoniemessä, Laajasalossa ja rakennettavassa Kruunuvuorenrannassa sekä Tammisalossa riittää varmasti asukkaita, jotka ilolla hyödyntäisivät alueellisia liikuntapalveluja. Näillä alueilla on monta koulua ja monta pientä lasta, jotka mieluusti opettelisivat uimista lähellä kotia. Merellinen kaupunki on kaunis – ja uimataitoisille huomattavasti lempeämpi leikkipaikka.

Alueelliset ulkokuntoilupaikat ja uimahallit ovat juuri niitä paikkoja, joiden kynnykset ovat matalalla: kuntoilu ei vaadi kalliita varusteita ja liikunta lähellä arkea on mahdollista.

Ulkona kuntoilu on ollut pandemia-aikana monelle päivän kohokohta. Ilman sitä ei jaksaisi. Se on pakopaikka, jonka tuoma hyöty on suuri kustannuksiin verrattuna. Me kaikki tarvitsemme pakopaikkoja ja haaveita. Minä haaveilen siitä, että Helsingin päättäjät tekisivät viisaita päätöksiä, joista myös me roihuvuorelaiset saisimme osamme.

Sanna Pajamäki

roihuvuorelainen äiti, Helsinki

