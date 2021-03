On kuluttajan ja suunnittelijoiden etu, että rakentamisen laatua valvotaan

Helsingin Sanomien juttu ”Sääntöviidakossa” (Koti 14.3.) nosti yksipuolisesti ja kritiikittä esiin rakennusalasta vallitsevia ennakkoluuloja. Samalla arvosteltiin Suomen lainsäädäntöön perustuvia rakennusmääräyksiä ja niiden toteutumisen valvontaa.

Rakennuslainsäädäntö, rakennusmääräykset ja niiden soveltaminen käytännössä ovat korkeasti koulutetuille suunnittelijoille itsestäänselvyyksiä. Materiaalituntemus sekä toiminnallinen, taiteellinen ja tekninen kokonaisosaaminen ovat osa sisustusarkkitehdin koulutusta ja itseohjautuvaa tiedon selvittämistä.

Suunnitelmaratkaisujen esittäminen helposti ymmärrettävällä ja uskottavalla tavalla on laadukkaan suunnittelun lähtökohta. Tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja käytetään paljon, mutta niiden toteuttamiseen tarvitaan erikoissuunnittelua ja erityisosaamista, jota ei kaikilta voi edellyttää.

On niin kuluttajan, rakennuttajan kuin suunnittelijankin etu, että viranomaiset valvovat rakentamisen laatua. Alueellisia eroja on vielä paljon, ja siihen on syytä vaatia parannusta. Tämä asia ei ratkea yksin määräyksiä poistamalla. Hiljattain voimaan tullut rakennusmääräyskokoelma antaa paljon enemmän liikkumavaraa ja joustoa – suunnittelijan pitää esittää uskottava suunnitelma, joka täyttää viranomaisvaatimukset. Asiointia viranomaisten kanssa helpottaa suunnittelukokemus ja harjaantuneisuus ammatissa.

Sisustusarkkitehdin ammatti vaatii suunnittelijalta yhteistyökykyä toimia muiden erikoissuunnittelijoiden kanssa, joita ovat esimerkiksi arkkitehdit, lvi- ja sähkösuunnittelijat sekä monet muut rakennusalan ammattilaiset. Yhteistyö eri osapuolten kanssa on olennainen osa projektin edistymistä ja onnistunutta toteutusta. Ratkaiseva seikka on, että ajallisesti pitkän suunnitteluprosessin aikana toimintatavoista ja ratkaisuista sovitaan hyvissä ajoin ja oikea-aikaisesti.

Yhteistyöhön panostaminen on myös sitä, että perehdytään muiden osapuolten suunnitelmiin ja ratkaisuehdotuksiin sekä huomioidaan toteuttavan osapuolen mahdollisuudet ja rajoitukset. Kannustamme rakennusalan kehittämiseen ja yhteistyön sujuvoittamiseen. Paljon parannusta on jo tapahtunut, ja ala kehittyy vauhdilla. On syytä jättää vanhoilliset asenteet ja syyttelyt ja tarttua toimeen – laadukkaita suunnitelmia laatimaan!

Lars Räihä

puheenjohtaja

Minna Borg

pääsihteeri

Sisustusarkkitehdit SIO ry

