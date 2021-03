Asemanseutu pysyy väljänä, turvallisena ja kauniina, kun vältetään liiallista pystysuoraa rakentamista.

Pääkaupunkiseudulla on jo vuosikymmeniä panostettu kaupunginosakeskuksiin. Viime vuosina ne ovat lisääntyneet Helsingissäkin. Näissä raideliikenteen risteyskohdissa on liike- ja toimitiloja, virastoja sekä julkisia palveluja. Kalasatama on hyvä esimerkki erilaisten palvelujen liitoksesta.

Kaupunginosakeskusten kehittäminen on tulevaisuuden suunta. Siksi on vaikea ymmärtää Helsingin keskustan täydennysrakentamista. Tilaa rakentamiselle luulisi löytyvän muualtakin kuin keskustasta.

Keskustan tonttimaa on kallista. Kalliita ja arvokkaita ovat myös ihmisten ajatukset ja kokemukset kaupungista. Maailman toimivimman kaupungin strategiaan luulisi kuuluvan muutkin arvot kuin rahalla sanellut. Maailman toimivimmassa kaupungissa on varmasti myös varaa kuunnella sen asukkaita ja tehdä kestäviä ratkaisuja tulevaisuutta ajatellen.

Helsingin kantakaupunki on historiallinen kokonaisuus, jossa korttelit ja rakennukset ovat välittäneet eri aikakausien rakennustaiteellisia ihanteita. Kaupunki muodostuu pysty- ja vaakasuorien tilojen rytmistä. Asemanseutu pysyy väljänä, turvallisena ja kauniina, kun vältetään liiallista pystysuoraa rakentamista.

Helsingin keskustaan tuskin rakennetaan uusia puistoja, toreja tai aukioita. Elielinaukion rakentaminen on virhe. Keskustaan voidaan mainiosti tehdä lisää avointa tilaa, tapaamis- ja tapahtumapaikkoja asukkaille.

Asema- ja Elielinaukio sopisivat hienosti urbaaniksi taidepuistoksi. Puistossa olisi hyvää tilaa perinteisten veistosten ja suihkulähteiden lisäksi muun muassa yhteisötaiteelle, installaatioille ja muulle ympäristötaiteelle. Vaihtuvat ulkonäyttelyt toisivat iloa ja oivalluksia asukkaille. Taide elävöittäisi aluetta ja toisi sen ominaispiirteitä esiin. Kaupunkilaiset tuntisivat itsensä taas osaksi omaa kaupunkiaan.

Karoliina Koivujuuri

Helsinki

