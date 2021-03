Kaupunkia eivät enää kaavoita kaupungin vaaleilla valitut toimielimet vaan kaavoitusvalta. Rakennussuunnittelu on siirretty rakennusliikkeille ja finanssilaitoksille.

Helsingin Sanomat (12.3.) esitteli ehdotuksia Elielinaukion uusiksi rakennusvaihtoehdoiksi. Kaikki neljä ehdotusta lähtevät siitä, että historiallinen Rautatieaseman, Postitalon ja Vaakunan rajaama aukio rakennetaan täyteen massiivisia rakennuksia, jotka sulkevat avoimen tilan.

On vaikea ymmärtää, miksi Elielinaukio halutaan pilata näillä betonimöhkäleillä. Kuten entinen pääministeri Paavo Lipponen mielipidesivulla (HS 11.3.) kirjoitti, aukiolle ei sovi minkäänlainen rakennus. Rakennukset tuhoaisivat Eliel Saarisen piirtämän maailman kauneimman rautatieaseman hallitseman kaupunkitilan.

Elielinaukio ei ole yksittäistapaus, valitettavasti. Ainoana poliittisesti korrektina linjana tuntuu olevan kaupungin jatkuva tiivistäminen, ahtauden lisääminen keskusta-alueilla. Pienetkin vapaat alueet pyritään täyttämään uusilla rakennuksilla kokonaisuudesta välittämättä. Syystä arkkitehdit ovat esittäneet hankkeista murskaavaa kritiikkiä (HS 20.3.).

Kaupunkisuunnittelua leimaa suuruudenhulluus, aivan kuin koko Suomi olisi muuttamassa Helsingin vanhaan keskustaan. Kun rakentaminen näille paikoille on vielä erityisen kallista, lasku lankeaa meille helsinkiläisille veronmaksajille.

Elielinaukion suunnitelmat, Baanan päälle kaavaillut rakennusmassat, Eteläsataman suunnittelun ulkoistaminen rakennusliikkeille, Malmin lentokentän tuhoaminen ja Pasilan ja Kalasataman tornit kuuluvat kaikki samaan ketjuun.

Kaupunkia eivät enää kaavoita kaupungin vaaleilla valitut toimielimet vaan kaavoitusvalta. Rakennussuunnittelu on siirretty rakennusliikkeille ja finanssilaitoksille. Kaupungista on tullut pelkkä tonttikauppias.

Vain muutamia vuosia sitten Helsinki kaappasi osan Sipoota laajentuakseen itään. Rakennusmaasta sanottiin olevan huutava pula. Kuitenkin, ennen kuin lapio ehti maahan, tuuliviiri kääntyi kokonaan toiseen asentoon. Nyt ei rakennetakaan Sipoota vaan kantakaupunkia, ahtaasti ja korkealle, tarvittaessa vaikka meren päälle.

Helsinki on paitsi meidän helsinkiläisten kotikaupunki myös koko Suomen pääkaupunki ja sivistyksen pesä. Suomen pääkaupungilla pitäisi olla kunnianhimoa rakentaa ympäristöä, jossa on hyvä asua ja elää, ja josta jälkipolvet voivat olla ylpeitä. Helsinki ja helsinkiläiset ansaitsevat ihan muuta kuin ne suunnitelmat, joita nyt on esitetty.

Lauri Kontro

valtiotieteen maisteri, Helsinki

