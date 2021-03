Keskiöön on otettava rakennusten hiilijalanjäljen pienentäminen.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kirjoitti (HS Vieraskynä 15.3.) kaupunkien merkittävästä roolista ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. On erittäin hyvä, että kaupungit tarkastelevat energiamuutosta osana hiilineutraalien kaupunkien kehittämistä.

Päästöjen vähentämisen kannalta on lämmöntuotannon lisäksi tärkeää miettiä sitä, millaisista rakennuksista tulevaisuuden kaupungit koostuvat. Keskiöön on otettava rakennusten hiilijalanjäljen pienentäminen.

On keskeistä koko maapallon kannalta, että kunnianhimon tasoa nostetaan kaikessa rakentamisessa. Suomessa keskustelu vähähiilisestä rakentamisesta on vasta alkanut, kun hyvin tärkeää on tehdä rakennuksista mahdollisimman pian hiilineutraaleja niiden koko elinkaaren yli. Kiinteistöt tuottavat jopa kolmanneksen maailman kasvihuonepäästöistä, joten päästövähennyksiin on ryhdyttävä kiihtyvällä tahdilla.

Yksityiset toimijat ovat pitkään tehneet työtä uusien ratkaisujen käyttöön ottamiseksi kiinteistöalalla. Esimerkkinä tästä toimivat alati suosiotaan kasvattava puurakentaminen sekä kierrätysmateriaalien, kuten kierrätetyn betonin, hyödyntäminen.

Panostukset kunnianhimoisiin, hiilijalanjäljen kannalta neutraaleihin ratkaisuihin tuottavat maahamme paitsi työpaikkoja myös entistä enemmän osaamista globaalien ongelmien ratkaisemisen kannalta.

Siksi on tärkeää, että julkinen valta sitoutuu hiilineutraaliin rakentamiseen. Kuntien tulisi priorisoida ympäristökysymyksiä tontinluovutuksessa ja katsoa rakentamisen päästöjä kokonaisuutena, ei esimerkiksi pelkästään energiaan liittyvissä ratkaisuissa. Pääkaupunkiseudulla on onnistuttu ympäristöratkaisujen pilotoinnissa, mutta nyt olisi aika siirtyä hiilijalanjäljen kannalta neutraalien ratkaisujen laajaan käyttöönottoon.

Keskeistä on nyt tehdä rakentamisessa sellaisia ratkaisuja, joista voimme olla ylpeitä vielä vuosikymmentenkin päästä.

Jani Nokkanen

sijoitusjohtaja, Nrep

