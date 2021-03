Erityisherkälle on tyypillistä sekoittaa omat tunteensa toisten tunteisiin.

Helsingin Sanomien jutussa (17.3.) asiantuntija luetteli liialliselle kiltteydelle altistavina tekijöinä ainakin temperamentin, kulttuurin, kasvatuksen ja lapsuuden tapahtumat. Yksi tärkeä asia jäi mainitsematta: erityisherkkyys (hyper sensitive person HSP).

Erityisherkkyys on verrattain uusi termi, mutta tutkimusta siitä on olemassa. Erityisherkkyydellä tarkoitetaan ihmisen hermoston reagointiherkkyyttä ulkoisiin ja sisäisiin ärsykkeisiin. Siten se on synnynnäinen ominaisuus. Erityisherkkyys ei kuitenkaan ole mikään harvinainen asia. On arvioitu, että jopa viidennes ihmisistä reagoi muita voimakkaammin. Valtaosalle, eli epäherkemmille ihmisille, reagointiherkkyys saattaa kuitenkin näyttäytyä heikkoutena ja vaikkapa käsittämättömänä ”draaman luomisena”. Sama tilanne, joka epäherkästä ei tunnu juuri miltään, voi saada herkän ihmisen pois tolaltaan päiviksi.

Erityisherkät tuntevat itsensä usein oudoiksi ja erilaisiksi. He eivät voi reaktioilleen mitään, mutta he voivat kuitenkin oppia tulemaan niiden kanssa toimeen. Tämä olisi huomattavasti helpompaa, jos myös ympäristö tiedostaisi ja tunnistaisi tilanteen ja osaisi suhtautua herkän reaktioihin niitä vähättelemättä. Reaktio ja tuntemukset ovat todellisia, vaikka niiden aiheuttaja vaikuttaisi mitättömältä.

Erityisherkälle on tyypillistä sekoittaa omat tunteensa toisten tunteisiin, tavallaan tuntea toisen puolesta. Siksi hänen on vaikea myös asettaa omia rajojaan ja pitää niistä kiinni, sillä hän tuntee toisen ihmisen mielipahan voimakkaasti omassa kehossaan. Toisaalta herkkä ihminen on hyvin empaattinen, ja hän tuntee myös myönteiset asiat voimakkaasti.

On todella helpottavaa ymmärtää, ettei ole vääränlainen tai väärin kohdeltu, vaikka reagoi tunteisiin ja tilanteisiin voimakkaasti. Mielestäni tätä asiaa pitäisi nostaa enemmän esiin, erityisesti terveydenhoitohenkilöstön, terapeuttien, lasten varhaiskasvattajien ja opettajien koulutuksessa, jotta erityisherkkiä opittaisiin kohtaamaan paremmin ja auttamaan heitä tulemaan toimeen voimakkaiden tunteidensa ja tuntemustensa kanssa. – ja jotta he oppisivat vetämään omat rajansa ja pitämään niistä kiinni.

Laura Turunen

Helsinki

