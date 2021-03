On upeaa, että Michelin-ravintola löysi kauhavalaisen ruokatehtaan

Helsingin Sanomat (18.3.) osoitti hämmästyttävää kapeakatseisuutta suomalaista ruokaosaamista kohtaan paheksumalla suomalaisen huippuravintolan ja kauhavalaisen ruokatehtaan yhteistyötä uuden valmisruokaperheen kaupallistamisessa. (Michelin-ravintola Olon nimissä myydään nyt valmisruoka-aterioita – HS testasi ja pettyi).

Suomalainen ravintolakenttä on iloksemme osoittanut huikeaa selviytymistahtoa ja innovatiivisuutta pitääkseen yllä liiketoimintaansa ja selviytyäkseen tämän lähes ylivoimaisen vaikean vaiheen yli. Kun liiketoiminta suli alta, ravintolat valjastivat huippuosaamisensa ja -osaajansa uuden luomiseen ja innovoivat käsittämätöntä vauhtia vaihtoehtoisia palveluja ja tuotteita ruoka-alalle työllistäen omaa ja vähän vierastakin henkilökuntaa. Suomalainen ruokaosaaminen on monipuolista ja monen kokoista. Vahvaa osaamista on niin pääkaupunkiseudulla kuin sen ulkopuolellakin.

On aivan upeaa, että helsinkiläinen Michelin-ravintola on löytänyt kauhavalaisen ruokatehtaan, jolla on osaamista ja kapasiteettia valmistaa tähtikokkien suunnittelemia valmisruokia suomalaisten arjen helpotukseksi ja iloksi. Siinä ei todellakaan ole mitään paheksuttavaa.

Anu Hopia

elintarvikekehityksen professori, Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus

