Naisilla on valtavan tärkeä rooli siinä, millaisia maanpuolustukseen liittyviä arvoja me suomalaiset saamme kotona.

Naisten kiinnostus maanpuolustusta kohtaan on lisääntymässä. Tämä näkyy muun muassa siinä, että naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen oli jälleen ennätysmäärä hakijoita.

Puolustusvoimilla onkin tavoitteena saada jatkossa vuosittain palvelukseen 2 000 naista. Tällä hetkellä noin 10 000 naista on koulutettu reserviin.

Naisten korkeaan motivaatioon suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus on kiinnitetty huomiota jo alusta alkaen. Syynä naisten hakeutumiseen inttiin on tietenkin vahva maanpuolustustahto sekä halu kantaa oma korsi kekoon isänmaamme hyväksi. Myös itsensä haastaminen ja johtajakoulutus motivoivat naisia armeijan harmaisiin.

Myös meillä Reserviläisliitossa naisten tahto olla mukana maanpuolustukseen liittyvissä asioissa näkyy entistä vahvemmin. Reserviläisliittoon liittyi viime vuonna poikkeuksellisen paljon nuoria sekä naisia. Naisia viime vuonna liittyneistä jäsenistä oli peräti kymmenen prosenttia.

Naisilla on valtavan tärkeä rooli siinä, millaisia maanpuolustukseen liittyviä arvoja me suomalaiset saamme kotona. Kansalaisjärjestönä meillä on iso rooli myös naisten maanpuolustustietouden kartuttamisessa.

Valtaosalla naisista ei edelleenkään ole kovin merkittävää yhteyttä maanpuolustukseen, sillä he eivät suorita naisten vapaaehtoista asepalvelusta.

Reserviläisliitto onkin esittänyt myös naisille kutsuntatilaisuutta tai vastaavaa: siinä tavattaisiin heidän koko ikäluokkansa, kartoitettaisiin elämäntilanne ja annettaisiin myös tietoa Suomen puolustusjärjestelmästä sekä Puolustusvoimista.

Odotankin mielenkiinnolla, mitä asioita eduskunnan asevelvollisuuden kehittämiseen viime vuonna perustettu parlamentaarinen komitea tuo esille. Komitean tehtävänä on laatia kuvaus maanpuolustusvelvollisuudesta sekä asevelvollisuuden – mukaan lukien siviilipalvelus – ja naisten vapaaehtoisen asepalveluksen nykytilasta.

Voisiko myös naisille tulla kutsunnat tai jokin vastaava tilaisuus, jossa kartoitettaisiin koko ikäluokka? Millainen on siviilipalveluksen tulevaisuus? Onko niin sanottu kansalaispalvelus vaihtoehto? Kuka sen järjestää ja mitä se maksaa?

Nyt olisi erinomainen tilaisuus saada myös naiset vahvemmin mukaan maanpuolustukseen.

Terhi Hakola

varapuheenjohtaja, Reserviläisliitto ry

