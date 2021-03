Havainnekuvat Elielinaukiolle suunnitelluista rakennuksista kertovat, että Sokoksen suuruinen uudisrakennus hävittäisi lopullisesti Rautatieaseman viereisen avoimen tilan.

Elielinaukiosta tulisi tehdä Helsingin sydän. Sinne voisi sijoittaa katukahvilatorin, kuten Senaatintorille viime kesänä. Aseman seutuvilla on suuria ihmisvirtoja. Juuri siinä tarvitaan avointa tilaa. Mikä mielettömän hieno paikka, jonne voi tulla metrolla, bussilla ja junalla! Parkkihallikin on aivan alapuolella. Oodi ja Baanan pyöräilyreitti ovat niin ikään tuntumassa.

Helsinki tarvitsee muiden eurooppalaisten kaupunkien tapaan katukahvilatorin, jossa voi levähtää kupposen ääressä, tavata ystäviä lounasta nauttien tai vain istuskella ja nauttia keskustan tunnelmasta.

Talvisin Helsingissä on pulaa lumensijoituspaikoista. Tehdään silloin torille lumilinnaverkosto. Kerätään keskustan lumet vuoreksi lumiluolamuottien päälle. Tehokas linko sinkoaa kuorman toisensa jälkeen hujauksessa muottien päälle. Lumi voi olla likaista, mutta sotkun näyttäminen on ympäristöteko. Näemme, miten elämme. Lumien sulettua on helpompaa kerätä maskit, muovipussit ja purkit torilta kuin onkia niitä meren pohjasta.

Erkki Pitkäranta

arkkitehti, Espoo

