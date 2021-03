Helsinki-Vantaa on vihreän reitin solmukohta Euroopan ja Aasian välillä.

Eurooppa aikoo olla maailman ensimmäinen hiilineutraali maanosa. Helsinki-Vantaan lentoasema-alueen toimijat julkaisevat yhteisen ilmastositoumuksen ensimmäisenä maailmassa. Verkoston vihreä sitoumus on koko Suomen etu ja liittyy kestävään kasvuun niin ympäristön, suurten työllisyyskysymysten kuin koko maan kilpailukyvynkin osalta. Näin Avia-verkoston yritykset, järjestöt ja julkinen sektori luovat yhdessä pandemiakriisin jälkeisen tulevaisuuden, uudenlaisessa maailmassa.

Yhteisten tavoitteiden toteutuminen vaatii paitsi investointeja myös kannustavaa säätelyä. Yhteistyöllä Suomi voi nousta kestävän lentoliikenteen ja matkailun eturiviin.

Koronaviruspandemia on romahduttanut lentoliikenteen ja toimialat sen ympäriltä. Helsinki-Vantaa on nyt lähes autio, eikä alueen palveluille ole juuri kysyntää. Tilanne ei kuitenkaan jää tällaiseksi: monet odottavat rokotuksia, rajojen avautumista ja vapautta matkustaa.

Vantaan Aviapolis kansainvälisine lentoasemineen on Suomen toiseksi suurin yritysalue ja maan talouden veturi. Se tuottaa neljä prosenttia koko maan bruttokansantuotteesta. Jatkossa sen tulee olla myös ympäristöystävällisin ja terveysturvallisin Euroopassa.

Miten kunnioittaa ympäristöä ja samalla luoda uusia työpaikkoja ja hyvinvointia? Suomi aikoo edistää puhdasta ja vastuullista liikkumista. Helsinki-Vantaa on vihreän reitin solmukohta Euroopan ja Aasian välillä. Myös rahtiliikenne ja logistiikka hyödyntävät lyhintä ja vähäpäästöisintä vihreää reittiä. Päästövähennykset kilpaileviin reitteihin verrattuna ovat jo nyt merkittäviä, jopa kymmeniä prosentteja.

Suomen kansallisena ja Uudenmaan maakunnallisena tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2035. Vantaa aikoo olla sitä jo vuonna 2030. Finavian toiminta Helsinki-Vantaalla on ollut hiilineutraalia jo vuodesta 2017. Finavian seuraava tavoite on tulevaisuudessa saavuttaa nettonollapäästöt.

Finnairin ilmastotavoitteet ovat lentoyhtiöiden kunnianhimoisimpia maailmassa. Yhtiö on sitoutunut puolittamaan nettopäästönsä vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja se aikoo olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2045. Rahtiliikenteessä polttoainetehokas laivasto ja tiivis yhteistyö maaliikennetoimijoiden kanssa pienentävät päästöjä. Finnairilla on myös maailman ensimmäinen ympäristösertifioitu cargo-terminaali.

Avia-verkoston yhteisillä tavoitteilla ja toimilla lentoliikenne nousee kriisistä entistä kestävämpänä ja kilpailukykyisempänä.

Kimmo Mäki

toimitusjohtaja, Finavia

Topi Manner

toimitusjohtaja, Finnair

Ritva Viljanen

kaupunginjohtaja, Vantaan kaupunki

Ossi Savolainen

maakuntajohtaja, Uudenmaan liitto

