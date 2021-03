Nuorille vakuutetaan, että ammatillisella perustutkinnolla saa samat mahdollisuudet hakea korkeakouluun kuin lukion suorittamalla. Tilastojen mukaan tämä ei ole totta.

Marja Sannikan ohjelmassa Amis on kriisissä (Yle 12.3.) ei päästy kiinni koulutusjärjestelmän todellisiin ongelmiin. Peruskoulua on pidetty tasa-arvoisen kehityksen peruspilarina, mutta jo siellä osa nuorista kokee, ettei heistä ole mihinkään. Lähes kaikki sen läpäisevät, mutta usein monen nuoren luku-, kirjoitus ja laskutaidot jäävät niin heikoiksi, että ne vaikeuttavat jatko-opintoja.

Yhteishaun valintapäätös on nuorelle vaikea. Kuinka moni oikeasti tietää, mitä haluaa isona tehdä? Hyvin menestyneet eivät ammattikoulua valitse, koska he haluavat varmistaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Lukiossa he saavat aikaa harkita.

Nuorille vakuutetaan, että ammatillisella perustutkinnolla saa samat mahdollisuudet hakea korkeakouluun kuin lukion suorittamalla. Tilastojen mukaan tämä ei ole totta. Ammattikorkeakouluihin valituista alle 25 prosentilla on ammatillinen perustutkinto, yliopistoihin valituista alle kahdella prosentilla.

Amis-reformi on saanut paljon kritiikkiä osakseen ja sen vaikutuksista ollaan monta mieltä. Nyt ei ole järkevää etsiä syyllisiä, vaan on selvitettävä mikä meni pieleen ja aloitettava juurisyiden korjaaminen.

Koulutuspoliittisen selonteon visiossa kohti 2040-lukua luvataan, että toisen asteen koulutus turvaa koko nuorisoikäluokalle vahvan yleissivistävän ja ammatillisen perustan jatko-opintoja ja työelämää varten. Nykyisellä lainsäädännöllä ja rakenteella visio ei voi toteutua, joten nyt tulisi perustaa toisen asteen koulutuksen professuuri ja käynnistää tutkimustyö, jossa selvitetään, miten toisen asteen koulutusta tulisi kehittää.

Jukka Söderdahl

Pori

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.