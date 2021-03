Ammatillisessa koulutuksessa on vuosien mittaan otettu mallia yleissivistävän koulutuksen pedagogiikasta. Ammattiin kuitenkin opitaan myös koulun ulkopuolella.

Marja Sannikan ohjelmassa (Yle 12.3.) opiskelijat arvostelivat varsin voimakkaasti saamaansa koulutusta. Heidän mukaansa koulutus ei anna riittävää osaamista, ja koulutus on tehotonta. Koulutusjohdon taholta ongelmia selitettiin sillä, että koulutuksen rahoitusta on leikattu.

Kokemuksemme mukaan ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset eivät selitä ongelmia. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen, niin sanotun reformin tavoitteena oli uudistaa myös koulutuksen toteutustapoja erityisesti siltä osin, että osaamista hankittaisiin entistä enemmän työpaikoilla. Se on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi.

Tähän on monia syitä. Ammatillisessa koulutuksessa on vuosien mittaan otettu mallia yleissivistävän koulutuksen pedagogiikasta. Sen lähtökohtana on, että koululuokka opiskelee opettajan ohjauksessa. Opetus on organisoitu tältä pohjalta. Siihen ei oikein istu ajatus, että ammattiin opitaan myös koulun ulkopuolella.

Työssä oppiminen on ammatillisen koulutuksen pedagogiikassa ongelma myös siksi, että sitä tarkastellaan kouluoppimisen lähtökohdista käsin. Työssä oppimisessa on kuitenkin omat lainalaisuutensa. Nuoren oppiminen on kokonaisvaltainen sosiaalistumistapahtuma työpaikan ammattiryhmään. Tämä on esimerkiksi saksalaisen oppisopimuskoulutuksen johtoajatus. Sitä on toteutettu myös Suomessa oppisopimuskoulutuksessa hyvin tuloksin. Työpaikat tarjoavat oikein käytettynä oppilaitoksille resurssin, jolla on vaikutuksia koulutuksen laatuun ja työelämälähtöisyyteen. Se tukee nuoren aikuistumista.

Oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyö sekä työpaikkaohjaus ovat hyvän koulutuksen kivijalka. Pitää kuitenkin muistaa, että oppiminen koulussa ja työpaikalla on luonteeltaan erilaista.

Kari Viinisalo

puheenjohtaja

Sirkka Nykänen

Tarmo Välikoski

hallituksen jäseniä

Oppisopimuskummit ry

