Etätöissä lounaan kokkaaminen on ärsyttävä operaatio – Samaan aikaan ravintolat kärvistelevät

Lounaan tilaaminen ravintolasta helpottaa kotona työskentelevää, mutta noutoruoan myyminen ei ole ravintolalle välttämättä kannattavaa.

Tällä asiakasmäärällä ei tulla kevättä näkemään, ravintola kertoi sosiaalisessa mediassa. Ravintolasulun toisena päivänä oli myyty vain 16 noutolounasta.

Ravintolan mukaan toiminta on täysin jokapäiväisten lounastajien varassa, puskurirahastoa ei ole. Päivitys päättyi sanoihin: Väsyttää tosi paljon.

Kirjoitus sai lukuisat ihmiset tilaamaan ravintolasta ruokaa. Joku kertoi Facebookissa tilanneensa ja maksaneensa seuraavalle päivälle kaksi lounasta, vaikka hänellä ei ollut edes tiedossa, kuka sen toisen syö.

Toinenkin asiakas kertoi tilaavansa kaksi lounasta, vaikka hän asui Ruotsissa. Hän pyysi lahjoittamaan ateriat tarvitseville.

Ainakin siitä viikosta ravintola selvisi.

Ravintoloilla on ollut koronavirusaikana vaikeaa – samaan aikaan kun monessa kodissa tuskaillaan ruoanlaiton kanssa. Mediassa on kerrottu, miten ihmiset leipovat ja kivasti kokeilevat uusia ruokaohjeita. Se on kuitenkin eri asia kuin tuhertaa etätöiden lomassa hätäisesti lounasta, mahdollisesti jälkikasvullekin.

Etätyöläisiä on paljon. Vuosi sitten Ylen Taloustutkimuksella teettämä kysely kertoi, että miljoona suomalaista siirtyi etätöihin.

Veikkaan, että monen kotona työskentelevän lounas voi olla aika erikoinen viritys. Kirsikkatomaatteja ja raejuustoa – eikös sitä voi jo kutsua salaattiateriaksi? Makaronia ja ketsuppia, kyllähän tämä välttää!

Hallitus esittää, että ravintoloille maksetaan pakkosulun ajalta korvauksia. Viime torstaina uutisoitu esitys on saanut matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustavalta Maralta kritiikkiä siitä, että korvauksista vähennetään noutoruoasta saatu myynti.

Maran toimitusjohtaja Timo Lappi sanoi Ylellä, että osa ravintoloista on myynyt tappiollisesti tai heikosti kannattavaa noutoruokaa, jotta henkilöstö saadaan pidettyä töissä. Ruokaa kuljettavat yritykset ottavat ison siivun ravintoloiden tuotoista.

Noutoruoan kannattavuus ravintolalle on niille elinehto ja myös asiakkaiden etu. Tässä vaiheessa koronaviruskriisiä moni ihminen on väsynyt ja passivoitunut. Etätyöläinen natustelee kirsikkatomaattejaan yöhousuissa koneen äärellä eikä erota viikonpäiviä toisistaan.

Ravintolaruoasta etätyöläinen saa kunnon aterian, vaihtelua ja arjen helpotusta. Miten piristävää onkaan syödä lounaaksi toisen valmistamaa ruokaa, mielellään keittiönpöydän ääressä, lukematta sähköposteja samalla. Ja nauttia, koska sitä on tapahtunut kuluneen vuoden aikana vähän.

Kirjoittaja on HS:n perhetiimin toimittaja.