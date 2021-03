Nykykirjallisuus on laiminlyönyt ilmastovastuunsa

Kirjastolehdessä toimittaja ja kirjailija Riikka Suominen moittii nyky­kirjallisuuden suhdetta ilmastonmuutokseen.

”Jos kirjallisuuden tehtävä on auttaa meitä ymmärtämään maailmaa, niin ilmastokriisin kohdalla se on epäonnistunut. Me emme ymmärrä uhkan laajuutta tai nopeaa etenemistä emmekä siksi osaa suojautua siltä.”

”Kirjallisuus on paikka kuvitella mahdollisia tulevaisuuksia. Siksi on hankala tilanne, että kirjojen tulevaisuuskuvia dominoivat dystopiat. Niissä maalaillaan väestön sääntelyä, vesipulaa, hirmumyrskyjä ja miljoonia Etelä-Euroopan aavikoitumista pakenevia. Kuumeneminen tarjoaa aineksia kauhuun. Laimeat puitteethan se antaisi, että fossiiliset kieltäneessä maassa ihminen paahtaa aurinkoenergialla leipänsä ja fillaroi töihin opettamaan lapsia lukemaan.”

”Pahimmillaan nykyproosa tarjoaa lukijalle pensaan, johon työntää pää. Joka kerta kun nykyaikaan tai lähitulevaisuuteen sijoittuva kirja esittää, että tarina on jatkumassa kuin ennenkin, se syyllistyy passiiviseen denialismiin. Siihen samaan maagiseen ajatteluun, jota meistä useimmat harjoittavat. Ja niin jatkamme esitystä, ettei mitään outoa tapahdu, vaikka Bagdadissa on enemmän lunta kuin Helsingissä, Piilaaksossa sataa tuhkaa ja Ruotsissa ilmavoimat pommittavat metsäpaloa.”

”Kunpa itse tietäisin, miten yhdistää ilmastokriisi romaanin kokoiseen tarinaan. Omassakin kirjassani aviohuolet kiilasivat ilmaston ohi. Planeetan laajuinen ongelma on tarinalle hankala taustakangas. Elinoloja uhkaava katastrofi ei tyydy statistin rooliin. Jos hahmoni olisivat sisäistäneet taivaanrannassa kajottavan maailmanlopun, olisivatko he keskittyneet enää niin antaumuksella kinaamaan seksistä?”

”Vaikka saisimme huomenna päästöt laskuun, niin jo tapahtunut lämpeneminen aiheuttaa tuhoa ja menetyksiä. Kirjallisuutta tarvitaan käsittelemään sitä surua.”

Suomen Kuvalehden kolumnisti, Moskovan-kirjeenvaihtaja Anna-Lena Laurén kertoo, että venäläiset rakastavat Astrid Lindgrenin hahmoista ennen kaikkea Katto-Kassista, joka on volnyi tšelovek eli vapaa ihminen.

”Sana ’volnyi’ ei tarkoita tässä samaa kuin ’svobodnyi’. Ihminen, joka on ’volnyi’, on myös rajaton, henkilö joka tekee mitä häntä itse huvittaa.”

”Katto-Kassinen ei ole moraalinen ihminen. Siinä missä Peppi Pitkätossu auttaa heikompia ja antaa rahaa köyhille, Katto-Kassinen ei ajattele ketään muuta kuin itseään. Minua se ärsyttää, venäläisiä se huvittaa.”

”Ajatus, että sääntöjen yläpuolelle asettuva on muita fiksumpi, on perin venäläinen.”