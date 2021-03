Alkuperäinen tavoite oli, että suomalaisilla pankkitunnuksilla pääsisi hoitamaan asioitaan sähköisesti esimerkiksi Ruotsin verottajan tai sosiaaliturvaviranomaisten kanssa. Mutta mitä sitten tapahtui?

Etätyön määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti koronaviruskriisin vuoksi, ja samalla ulkomaille etätöitä tekevien määrä on kasvanut. Tarve hoitaa asioita sähköisesti työskentelymaan viranomaisten kanssa on kasvanut.

Digitaalinen tunnistautuminen ei kuitenkaan onnistu, jos ei asu maassa tai jos ei ole paikallista pankkitiliä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston alle on perustettu vuosiksi 2017–2024 digitalisaatioministerineuvosto, jonka tehtävänä on edistää rajat ylittävien digitaalisten palveluiden kehittämistä, yritystoimintaa tukevien digitaalisten innovaatioiden kehittämistä sekä EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista.

Vuonna 2018 käyntiin polkaistiin kolmevuotinen Nobid-hanke, jonka tavoite oli varmistaa kansalaisten pääsy muiden maiden viranomaisten asiointipalveluihin oman maan sähköisellä henkilötunnuksella, esimerkiksi pankkitunnuksilla. Hankkeen nykyaikainen ja arkipäivän kannalta kovin tarpeellinen tavoite oli, että suomalaisilla pankkitunnuksilla pääsisi hoitamaan asioitaan sähköisesti esimerkiksi Ruotsin verottajan tai sosiaaliturvaviranomaisten kanssa. Mutta mitä tapahtui?

Projektin alkuperäinen aikaraja on päättynyt ja tavoitteet ovat saavuttamatta. Suomalaisten kohdalla asiassa on edetty siihen pisteeseen, että hankkeesta on pudotettu pois kaikki muut tunnistautumistavat paitsi sähköiseen henkilökorttiin liittyvä kansalaisvarmenne, joka on käytössä hyvin harvalla. Käytännössä kallis, verovaroilla rahoitettu hanke hyödyttää vain kourallista suomalaisia.

Pohjoismaisissa juhlapuheissa on jo vuosia nostettu esiin digitaalisen tunnistautumisen tärkeys, ja asiaan liittyen on myös järjestetty monia ministeritason kokouksia. Koska tekninen ratkaisukin on olemassa, käytännössä vain eri viranomaisjärjestelmät pitäisi saada integroitua toimimaan yhdessä. Miksi asia ei vuosikausienkaan jälkeen etene?

Organisaatioiden ja virkahenkilöiden tehtävä on toteuttaa poliittisia visioita. Vaikuttaakin siltä, että yhteinen poliittinen tahto puuttuu.

Tässäkin asiassa yhteispohjoismainen koordinointi näyttää loistavan poissaolollaan. Kyllähän se vaikuttaa hieman kummalliselta, että virolaiset voivat hakea sähköisesti Norjan korkeakouluihin mutta Pohjoismaiden kansalaiset eivät. Toisaalta Viro on tunnettu digitaalisuudestaan, ja virolaisten digitaalinen henkilökortti on ainutlaatuinen koko maailmassa.

Pohjoismaiden yhteinen historia sekä kansanvaltaiset perinteet ja arvot, kuten tasa-arvo ja demokratia, ovat luoneet luonnollisen perustan maidemme väliselle yhteistyölle. Meillä on passivapaus ja yhteiset työmarkkinat. Emme voi kuitenkaan nojautua hienoon yhteiseen historiaamme – maailma muuttuu kovaa vauhtia, ja meidän pitää pysyä kehityksen mukana.

Pohjoismaiden ministerineuvoston visio on, että vuoteen 2030 mennessä Pohjola on maailman kestävin ja integroitunein alue. Ilman mahdollisuutta yhteispohjoismaiseen digitaaliseen tunnistautumiseen tämäkin visio jää juhlapuheisiin.

Miten Suomen, muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden päättäjät aikovat varmistaa, että kansalaisille annettu lupaus sähköisen asioinnin mahdollistamisesta muiden maiden viranomaisissa pidetään?

Markus Lyyra

asiantuntija, Pohjola-Norden

