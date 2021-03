Lähiluonnon säilyttäminen on tasa-arvokysymys

Kaikki eivät voi lähteä kauemmaksi luontoon.

Pääkaupunkiseutua koskevissa uutisissa ja keskustelussa on viime aikoina noussut esiin huoli lähiluonnosta ja kulttuuriympäristöistä yhä tiiviimmän rakentamisen paineessa. Emeritusprofessori Markku Helin (HS Mielipide 19.3.) toi aivan oikein esille sen, että tutkimus ei voi vastata siihen, mitä pitäisi tehdä. Väitämme kuitenkin, että tutkimus voi tuottaa päättäjille olennaista tietoa kansalaisten arvoista ja arvostuksista. Toivomme myös, että tätä tietoa halutaan käyttää kaupunkisuunnittelussa.

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet luonnon kiistattomat hyödyt ihmisen hyvinvoinnille. Luonnossa liikkumisella on osoitettu olevan lukuisia hyötyjä sekä fyysiselle terveydelle että mielenterveydelle. Erityisen tärkeää on helposti saavutettava lähiluonto. Suomalaisista 96 prosenttia ulkoilee, ja lähiluonto on ulkoilulle erityisen tärkeä. Valtakunnallisen ulkoilutilaston mukaan pääkaupunkiseudun asukkaat tekevät 70 prosenttia ulkoilukäynneistään kävelymatkan päässä kotoa. Rakentamalla kaupunkien viheralueille heikennetään ulkoilumahdollisuuksia kodin lähellä ja leikataan suoraan tärkeästä hyvinvoinnin lähteestä.

Lähiluonnon säilyttäminen on tasa-arvokysymys. Kaikki eivät voi lähteä kauemmaksi luontoon. Kannattaa lisäksi muistaa, että kaupunkien viheralueiden hyödyt eivät rajoitu pelkästään ihmisten hyvinvointiin, vaan ne auttavat myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisessä ja esimerkiksi hulevesien ja ilmanlaadun hallinnassa.

Lähiluonnolla ei ole hintalappua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sillä olisi arvoa, joka pitäisi ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa.

Lähiluonnon arvon konkretisoimiseen on olemassa ympäristötaloustieteessä menetelmiä, jos niitä vain halutaan käyttää. Näillä menetelmillä ihmisten arvostukset tuodaan näkyviksi. Poliittisten päätöksentekoprosessien tulisi heijastaa näitä arvoja, mutta näyttää siltä, että vaalikausien ohjaamassa politiikassa ei palkita pitkän aikavälin ajattelusta.

Kansalaisten arvostukset pitäisi ottaa kaupunkisuunnittelussa paremmin huomioon tutkimukseen perustuvien menetelmien avulla. Ihmisen hyvinvointi perustuu luontoon ja ekosysteemeihin. Ei unohdeta sitä kaupungeissakaan.

Tuija Lankia

Annika Tienhaara

tutkijoita

Eija Pouta

professori, Luonnonvarakeskus (Luke)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.