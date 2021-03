Main ContentPlaceholder

Mielipide | Lukijan mielipide

Helsinkiä ei pidetä viihtyisänä elinympäristönä

Ympäristö on vetovoimana arvo, jolla on potentiaalisten asukkaiden kannalta erittäin suuri merkitys. Tuo vetovoima on Helsingin osalta nyt uhattuna.

