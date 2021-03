Pandemian keskiössä työskentelevien ammattilaisten työrauha pitää turvata.

Suomessa sosiaalisen median avulla on koronavirustiedottamisessa saavutettu väestöryhmiä, joita perinteinen viestintä ei tavoita. Pandemiatilanteessa somevaikuttajien rooli oikean tiedon välittäjinä sekä disinformaation ehkäisijöinä on ollut merkittävä. Tärkeää on myös huomioida terveydenhuollon ammattilaisten rooli sosiaalisen median viestinnässä kriisitilanteessa.

Terveyteen liittyvän luotettavan tiedon välittäminen on keskeisessä roolissa terveydenhuollon ammattilaisten etiikassa. Ammattieettisissä ohjeissa korostuu tutkittu ja näyttöön perustuva tieto. Terveydenhuollon ammattilaisten on tunnistettava eettinen vastuunsa myös sosiaalisen median viestinnässä.

Sosiaalista mediaa voidaan monella tapaa hyödyntää terveydenhuollon ammattilaisen työn tukena. Luotettavan terveystiedon välittämisen lisäksi verkossa käytävällä ammatillisella keskustelulla voidaan jakaa tietoa ja hyviä käytänteitä. Kriisitilanteessa verkkokeskustelut kollegoiden kanssa voivat parhaimmillaan tukea työssä jaksamista.

Mahdollisen väärän tiedon leviämisen ohella koronavirusajan huolestuttava lieveilmiö on verkossa lisääntynyt vihapuhe. Surullista ja haitallista se on etenkin silloin, kun hyökkäyksen kohteena ovat tutkittuun tietoon perustuvat toimintaohjeet ja suositukset tai pahimmillaan jopa etulinjassa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset. Pandemian keskiössä työskentelevien ammattilaisten työrauha pitää turvata.

Turvallisen tilan on ulotuttava myös verkkoon. Häirintään ja terveyteen liittyvän disinformaation levittämiseen pitää puuttua. On tärkeää, että jokaisen mielipiteitä kunnioitetaan ja huomioidaan tunteet, jotka kuuluvat elämään kriisitilanteissa.

Kannustamme asiallisen tiedon levittämiseen verkkokeskusteluissa ja rehelliseen toimintaan yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi. Jokaisella on mahdollisuus omalla toiminnallaan olla mukana luomassa rakentavaa keskustelukulttuuria ja näyttää esimerkkiä toisille.

Sina Nordman

puheenjohtaja, Uudenmaan bioanalyytikot ry

Satu Pulkkinen

puheenjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

Tuula Salmivaara

pääluottamusmies, Hus Diagnostiikkakeskus

