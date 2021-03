Keskisuomalainen toteaa, että Maailman onnellisuus­raportissa Suomi on neljättä vuotta peräkkäin maailman onnellisin maa.

”Kansainvälisen raportin tiedote toteaa, ettei tulos ole yllätys. Suomen kärkipaikka 149 maasta kerätyn datan pohjalta perustuu tiedotteen mukaan siihen, että Suomi on aina sijoittunut korkealle molemminpuolisen luottamuksen mittareilla. Tämä demokraattisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvuus on nyt pandemian aikana merkinnyt muun muassa ihmishenkien suojelua ja toimeentulon turvaa.”

”Neljä vuotta sitten Suomessa moni kyseenalaisti tai vähätteli onnellisimman maan titteliä. Kärkipaikan lunastaminen kerta toisensa jälkeen alkanee vakuuttaa kriittisimmänkin suomalaisen siitä, että jotain erityistä kotimaassamme on.”

”Kell’ onni on, se onnen kätkeköön. Eino Leinon yli sadan vuoden takaisen Laulu onnesta -runon ensimmäinen säe on piirtynyt suomalaisten sieluihin elämänohjeeksi. Tästä ajattelusta ja turhasta vaatimattomuudesta on nyt viimein päästävä eroon. Sen sijaan kannattaa pyrkiä kaikin tavoin hyödyntämään onnellisuuden kärkimaan mainetta Suomen ja suomalaisten tuotteiden markkinoinnissa.”

Iltalehti kirjoittaa, että Suomen ykkös­sijaa voi olla välillä vaikea uskoa kaiken some­riitelyn ja korona­virus­kriisin keskellä.

”Tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät koe päivittäisiä suuria ilon ja surun hetkiä samassa mitassa kuin esimerkiksi Latinalaisen Amerikan asukkaat, mutta täällä ollaan tasaisemmin ja tasa-arvoisemmin tyytyväisiä omaan elämään ja luotetaan yhteiskunnan toimivuuteen enemmän kuin monissa muissa maissa.”

”Tänä vuonna onnellisuusraportissa arvioitiin myös covid-19-pande­mian vaikutuksia. Raportin mukaan Suomi on menestynyt maailman mittakaavassa koronapandemiassa toistaiseksi erittäin hyvin, käytettiinpä mittareina tartuntalukuja tai ihmisten omia kokemuksia.”

”Huomionarvoista Maailman onnellisuusraportissa on myös se, että kaikki Pohjoismaat ovat mukana listan kärkikymmenikössä. – – Yksi syy on se, että tasa-arvostaan tunnetuissa Pohjoismaissa myös onnellisuus on tasa-arvoisempaa kuin monissa muissa maissa. Tästä pitävät huolen muun muassa panostukset sosiaaliturvaan ja koulutukseen.”

”Tätä ihmisten keskinäistä luottamusta sekä luottamusta yhteiskunnan instituutioihin on Suomessa syytä yhä vaalia. Yksittäiseltä kansalaiselta se edellyttää vastuuta omasta käytöksestä, ja yhteiskunnalta kansalaisten vapauksia ja oikeuksia vaalivaa, avointa ja vuorovaikutteista demo­kratiaa.”