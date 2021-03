HS:n Aikakoneessa voi lukea uutisia vuosilta 1957–1958, jolloin aasialainen influenssa tappoi noin 1 300 suomalaista.

Viime aikoina olen yllättänyt itseni miettimästä tilannetta, jossa nuori tutkija tekee vuonna 2070 väitös­kirjaa Helsingin Sanomien pandemia­uutisoinnista vuosina 2020–2021.

Kysyykö tutkija, miksi epidemiaan reagoitiin niin kovin toimin, vaikka kuolleisuus Suomessa tuskin edes värähti? Silloin vasta­väittäjä voi muistuttaa, että toimiin oli syynsä, koska muualla maailmassa uhreja oli paljon. Yhtä mieltä he saattavat siitä, että vuoden 2020 Suomella oli takanaan pitkä turvallinen ajan­jakso, joten pelokkaat ihmiset vaativat valtio­vallalta suojelua.

Jos tutkija päättää tehdä historiallista vertailua, hän voi avata HS:n Aikakoneen, josta avautuvat lehden vanhat numerot. Ehkä hän vertaa vuosien 2020–2021 lehtiä vuosiin 1957–1958, jolloin aasialainen influenssa tappoi noin 1 300 suomalaista.

Kokeillaanpa! HS:ssa 21.3.1958 influenssa mainitaan vain Munkki-yskänlääkkeen ja B-vitamiinien mainoksessa. Sen sijaan uutisissa kerrotaan, että Sputnik-tekokuu lentää Helsingin yli tasan kello 16.45 ja presidentti Urho Kekkonen on vieraillut kevätmessuilla tutustumassa uusimpaan pölynimurilaitteeseen. Lukuhaluisille suositellaan Hilja Valtosen uutuuskirjaa Neekerityttö peilaa.

Entä tautipiikin päivät marraskuussa 1957? Nyt tärppää! Lehdessä on 21.11.1957 kahden palstan uutinen: ”’Aasialaiseen’ sairastunut 25–30 pros. väestöstämme”. Jutun mukaan epidemia riehuu pahiten Pohjois-Suomessa, jossa siihen ovat kuolleet 45-vuotias Asser Koskenkorva, 20-vuotias Annikki Kotilainen ja 5-vuotias Juhani Ollikainen. Siihen aikaan kuolleiden nimet julkaistiin lehdessä.

Vaikea on tilanne myös Vaasassa, jossa Onkilahden kansakoulu on jouduttu koululääkärin määräyksellä sulkemaan, sekä Ahvenanmaalla, jossa budjetti myöhästyy, koska maakäräjien finanssivaliokunnan jäsenistä enää yksi on terveenä.

Samalla sivulla on uutinen, joka vihjaa tulevalle tutkijalle, miksi suhtautuminen uhkiin ja riskeihin on muuttunut.

Mannerheim-liitto vetoaa vanhempiin lasten tapaturmakuolleisuuden vähentämiseksi. Liiton mukaan vuonna 1956 on 293 alle yksivuotiasta lasta kuollut tapaturmissa: 47 lasta hukkumalla, 37 liikenteessä, 19 tulipaloissa ja räjähdyksissä, 14 myrkytyksissä ja 176 muissa tapaturmissa.

Jotain tuttuakin 64 vuoden takaa löytyy: kuningatar Elisabet ja prinssi Philip viettävät Britanniassa 10-vuotishääpäivää. HS:n mukaan prinssi on antanut puolisolleen lahjaksi sylillisen neilikoita ja sähkökattilan.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimituksen esimies.