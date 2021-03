Pandemia on täynnä paradokseja – tiede korostuu, mutta myös huuhaa nousee

Koronarajoitustoimia vastustavat mielenosoitukset ovat vakava herätys, vaikka osa mielellään marginalisoisi joukon.

Koronavirus­kriisi ei ole mikä tahansa kriisi vaan terveys­kriisi. Se menee ihon alle.

Toimimme ja ajattelemme risti­riitaisesti. Saamme myös jatkuvasti hämmästyä. Yksi hämmästyksen aiheista on se, miten moni on valmis uskomaan huuhaata, vaikka juuri nyt lääke­tiede näyttää parastaan. Sala­liitto­teoriat puskevat pintaan myös maissa, joissa luultiin, että ne ovat hyvän luottamuksen ja koulutuksen ansiosta koronankieltäjille immuuneja.

Luottamus on hyvin ratkaisevaa, kun on arvioitu, miksi toiset maista selviävät kriisistä paremmin kuin toiset. Paremmin on mennyt siellä, missä ihmiset luottavat hallitukseen ja siksi noudattavat rajoitustoimia.

Luottamuksen lisäksi kokemus on parantanut pandemian hoitoa. Esimerkiksi monet sarsin kokeneet Aasian maat olivat muita paremmin valmistautuneita. Oleellista onnistumisessa on myös johdonmukaisuus. Eturyhmäajattelu vie politiikkatoimien uskottavuutta, ja se voi tulla kalliiksi.

Suomessa luottamus hallituksen koronapolitiikkaan on saanut säröjä samaan ­aikaan kun hallitus tekee vaikeita linjauksia liikkumisrajoituksista. Johdonmukaisuus olisi nyt erittäin tärkeää luottamuksen vaalimiseksi.

Rajoitustoimia vastustavat mielenosoitukset ovat vakava herätys, vaikka osa mielellään marginalisoisi joukon. Koronavirus­kriisi tuo vahvoissa demokratioissakin pintaan uudenlaista epäluuloa, sanoo ­Eurooppaa pandemian keskellä analysoiva politiikan tutkija Ivan Krastev. Epäluulon syitä on ymmärrettävä, jotta hallitukset eivät tekisi vaarallista virhettä – turvaudu koronatoimiin, joita ihmiset eivät noudata.

Salaliittoteorioiden nousua selitetään usein internetin aikakaudella. Mutta on muutakin. Tiede on terveyskriisin ratkaisija, ja tiedonjano on valtava.

Tieteen luonne kuitenkin tuottaa epäluuloa, Krastev sanoo. Eri näkemykset kilpailevat ja korjaavat toisiaan. Osalle se, ettei ole konsensusta, tarkoittaa, ettei tieteeseen voi luottaa.

Pandemia on yhtä paradoksia. Vaikka tiede korostuu, huuhaa nousee. Tätä ruokkii politiikan polarisaatio, joka kääntää ihmisiä auktoriteetteja vastaan.

Kolmas syy huuhaan nousuun on psykologinen, Krastev sanoo. Ihmiset etsivät syy-seuraussuhteita. Aiemmin selitykset tarjosi uskonto. Pandemia oli Jumalan kosto. Tarve selitykselle on pysynyt.

Se, että jokin on sattumaa, pelottaa osaa ihmisistä enemmän kuin mikään muu.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.