Ammatillisen koulutuksen reformi siirsi oppimista työpaikoille, mikä teki oppilaitoksista yhä riippuvaisempia työnantajista: hyvät oppilaat saavat työssäoppimispaikan, heikommat eivät (HS 16.3.).

Sähkö-, tele- ja lvi-urakoitsijat valittavat, että ammattitaitoisesta työvoimasta on krooninen pula, ja kertovat, että ”ammattikoulut on muutettu nuorison päivähoitopaikoiksi, joissa keskitytään muuhun kuin ammattiopetukseen” (Talouselämä 22.3.).

Päiväkotivertaus on onnistunut. Ammatillisessa oppilaitoksessa voi nimittäin olla vähemmän ohjausta ja opetusta viikossa kuin varhaiskasvatuksessa. On turha syyllistää nuoria, jos heistä ei tule hetkessä ammattilaisia. Syynä on se, etteivät he saa riittävästi opetusta ja ohjausta, eivät oppilaitoksesta eivätkä yrityksestä. Sillä tavallako säilyy motivaatio ja into opiskella? Niinkö osaaminen kehittyy?

Ulla Kaukola

opettaja, OAJ:n valtuutettu

Vantaa

