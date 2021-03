Koronavirusrokotteen on saanut jo suuri joukko ihmisiä. Moni meistä on huonokuntoisia. Kuntomme vain huononee, ellei liikuntamahdollisuuksia vähitellen avata. Rokotteen saaneiden olisi jo päästävä uimahalleihin ja kuntosaleille. Kuntomme heikentyminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Omatoiminen kuntoutuminen on yhteiskunnalle halvinta.

Ymmärrämme turvavälejä ja osaamme muutenkin käyttäytyä vastuullisesti tässä tilanteessa. Pääsy liikkumaan kannustaisi nyt rokotusta epäileviä rokotuksiin.

Ruumiillisen kunnon lisäksi on tärkeää huolehtia henkisestä hyvinvoinnista. Kansainvälisessä tutkimuksessa museoita pidettiin epätodennäköisenä koronaviruksen leviämispaikkana, koska museot kykenevät hallitsemaan kävijöiden toimintaa erinomaisesti. Museovieraille voidaan asettaa maskipakko, joka onkin jo ollut museoissa käytäntönä. Näin parannettaisiin myös niiden hyvinvointia, joita ei vielä ole rokotettu.

Näillä pienillä eleillä voitaisiin yhteiskuntaa avata vähitellen ja hallitusti.

Asko Mäkelä

rokotettu eläkeläinen

Helsinki

