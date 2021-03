Haluaisin, että suomalaiset yhtiöt jatkaisivat suomalaisten omistajien omistuksessa, monipuolistamassa suomalaista elinkeinoelämää.

HS Visiossa (20.3.) oli nappiin osunut Merja Saarisen kolumni otsikolla ”Suomessa on lähes miljoona sijoittajaa, joille ei anneta puheenvuoroa”.

Olen viime vuosina harmitellut suomalaisten yhtiöiden myyntiä ulkomaille. Harmistuksestani iso osa johtuu katselusta sinivalkoisten lasien läpi. Haluaisin, että suomalaiset yhtiöt jatkaisivat suomalaisten omistajien omistuksessa monipuolistamassa suomalaista elinkeinoelämää. Ei ole mielestäni samantekevää, kuka yhtiön osakkeet omistaa.

Kuten Saarinen totesi, koronavirusepidemian aikana piensijoittajien vaikutusmahdollisuus on entisestäänkin huonontunut. Ja piensijoittajien väheksyminen on jopa kasvanut vuoden takaisesta paniikista. On pörssiyhtiöitä, joiden kohdalla näyttää siltä, että yhtiön johto on kävellyt pienomistajien vaikutusmahdollisuuksien yli.

Kun Saarinen kertoi tilanteen Ruotsissa olevan toisen, voin vain kateellisena harmitella, miksi me suomalaiset emme kykene samaan: piensijoittajien voiman ja vaikutusvallan yhdistämiseen. Onhan meilläkin Suomen Osakesäästäjät ry, mutta kovin vähän on näkynyt toimenpiteitä piensijoittajien todellisessa edunvalvonnassa.

Neles oyj:n myynnin – vieläpä huonoon hintaan – torppaaminen oli mainio tuore esimerkki siitä, että johdon epätoivottuun toimenpiteeseen voidaan puuttua. Tähän tarvittiin iso toimija – Valmet oyj – mutta oli piensijoittajillakin asiassa iso merkitys.

