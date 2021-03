Lääkevahingoista aiheutuvat kustannukset jäävät käytännössä potilaiden ja julkisen terveydenhuollon kannettavaksi.

Vuoden 2009 Pandemrix-rokotteen aiheuttamien vahinkojen korvaamisessa on ollut ongelmia, jotka ovat edelleen ajankohtaisia. Useita kanteita on vieläkin käräjäoikeudessa. Koronavirusrokotusten mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen myötä lääkevahinkolain säätäminen on nyt viimein välttämätöntä.

Suomessa on lääkevahinkojen varalle ollut vuodesta 1984 alkaen lääkeyhtiöille vapaaehtoinen lääkevahinkovakuutus. Lääketeollisuuden oma järjestelmä ei ole osoittautunut kaikilta osin toimivaksi. Ongelmana on muun muassa lääkkeen käyttäjien ja lääkäreidenkin tiedon puute vakuutuksen olemassaolosta, vakuutusehtojen tulkinnanvaraisuus sekä se, että vakuutusyhtiö voi yksipuolisesti muuttaa ehtojaan milloin vain, kuten on tapahtunutkin.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus muuttaa ehtojaan vakuutuskauden aikana, esimerkiksi kansainvälisen pandemian tai kansallisen epidemian ilmetessä. Perusteita on liuta muitakin.

Myös vakuutuksen kokonaiskorvauskatto, vain 30 miljoonaa euroa sarjavahinkoa kohden, on pieni ajatellen massarokotuksia. Jo yhden henkilön vahinko voi nousta 1–2 miljoonaan euroon, jos hän vammautuu nuorena pysyvästi siten, ettei kykene työelämään. Ehdot ovat siis melkoisen huonot rokotteiden ottajien kannalta.

Lääkkeitä myydään Suomessa vuosittain yli sata miljoonaa pakkausta. Lääkkeiden haittavaikutuksista on vuosittain tehty silti vain 160–250 korvaushakemusta. Esimerkiksi vuonna 2019 maksetut vakuutuskorvaukset olivat vain 1,4 miljoonaa euroa.

Väitän, että Suomessa ilmi tulevat ja korvattavat lääkevahingot ovat jäävuoren huippu.

Lääkevahingoista aiheutuvat kustannukset jäävät käytännössä potilaiden ja julkisen terveydenhuollon kannettaviksi, joten nämä piiloon jäävät henkilövahingot hoidetaan tavalla tai toisella verovaroin.

Korvausjärjestelmän ongelmat osoittavat, ettei vapaaehtoinen lääkealan itsensä toteuttama korvausjärjestely lääkkeiden käyttäjien kannalta ole ensinkään riittävä. Korvausjärjestelmä ei myöskään ole läpinäkyvä.

Lääkevahinkojen korvaamisesta tulee pikaisesti säätää laki käyttäjien oikeusturvan parantamiseksi sekä vahinkojen aiheuttamien kustannusten kohdentamiseksi oikein, aivan kuten esimerkiksi potilasvahinkojen ja liikennevahinkojen kohdalla on. Lääkevahinkojen aiheuttamat kustannukset tulee saada kohdennettua lääkeyhtiöille, maahantuojille ja apteekeille, jotka saavat hyödyt lääkkeiden myymisestä. Näin veronmaksajien taakka vähenee.

