Myös hallitusohjelman mukaan toimet, joilla on negatiivinen työllisyysvaikutus, pitäisi kompensoida työllisyyttä parantavilla toimilla.

Helsingin Sanomat haastatteli (21.3.) valtiovarainministeri Matti Vanhasta (kesk). Jutussa tuotiin esiin, että hallituksen tavoittelemasta 80 000 lisätyöllisen potista 50 000 olisi vielä tekemättä. Tämä tarkoittaisi, että hallitus olisi jo tehnyt päätökset 30 000 lisätyöllisestä. Luvut eivät anna oikeaa kokonaiskuvaa tilanteesta.

Hallitus on tosiaan esittänyt työllisyyskirjauksessa toimet, joiden yhteenlaskettu työllisyysvaikutus olisi 31 000–36 000. Tästä kuitenkin puuttuvat hallituksen kielteiset työllisyyspäätökset. Näiden huomioiminen olisi asianmukaista. Myös hallitusohjelman mukaan toimet, joilla on negatiivinen työllisyysvaikutus, pitäisi kompensoida työllisyyttä parantavilla toimilla.

Hallituksen työllisyystoimien nettovaikutuksesta on useita arvioita. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan kokonaisvaikutus on 7 500–18 600, jos ei huomioida vuonna 2020 voimaan tullutta eläkeputken lyhentämistä. Talouspolitiikan arviointineuvosto on todennut työllisyystoimien vaikutukseksi alle 30 000, jos otetaan huomioon aktiivimallin peruminen. Keskuskauppakamarin mukaan vaikutus olisi 12 400–24 850, ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan se on 14 300–23 900. Vaihtelusta huolimatta laskelmia yhdistää lopputulema, ettei hallitus ole vielä päässyt 30 000 lisätyölliseen.

Työllisyystoimiin on myös kytketty kestävyystiekartassa kahden miljardin euron säästämistavoite. Toimien tulee siis parantaa julkista taloutta.

Käytännössä osa työllisyystoimista lisää julkisia menoja eli niiden tuomat lisätyölliset eivät suinkaan ole valtiolle silkkaa tuloa. Helsingin Sanomien jutussakin tästä menojen lisäyksestä mainittiin, mutta suuruusluokasta ei ollut puhetta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ovat arvioineet asiaa karkeasti. Niiden laskelmien mukaan hallituksen työllisyystoimien yhteenlaskettu fiskaalinen vaikutus on hyvin maltillinen – jopa negatiivinen.

Matthias Strifler

vanhempi ekonomisti

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.