Nykyisenkaltaisten ammattitaitoisten valmennusresurssien ylläpito on varmistettava.

Johtaja Eveliina Pöyhönen avasi (HS Mielipide 12.3.) sosiaali- ja terveysministeriön käsityksiä työpajatoiminnan järjestämisestä tulevaisuuden palvelurakenteissa. Pöyhönen arvioi, ettei sote-uudistus vaaranna kunnallista työpajatoimintaa tai niihin liittyviä kuntalaisten palveluja. Toiminnan pitkäaikaisina asiantuntijoina emme yhdy ministeriön näkemykseen.

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyötä ja palveluiden yhteensovittamista koskevat lainsäädännön velvoitteet eivät yksin turvaa työpajatoiminnan jatkoa. Tarvitaan myös kestävä rahoitusmekanismi, joka mahdollistaa nykyisenkaltaisten ammattitaitoisten valmennusresurssien ylläpidon. Työpajatoiminnan ylläpito ei ole ilmaista, eikä palvelujen laadukas järjestäminen hyvinvointialueellakaan onnistu, jos vähintään puolet nykyisestä rahoitusperustasta katoaa.

Kuntien työpajatoiminnassa yhdistyvät nuorisolain mukainen palvelun vapaaehtoinen järjestäminen sekä nuoriso- ja sivistystoimen, työllisyydenhoidon sekä sosiaalihuollon tehtävät ja rahoitus. Toiminnan rahoitus on moninaista, ja kunnissa se koostuu verovarojen ohella palvelujen järjestämisestä maksettavista valtionosuuksista. Näistä kuntouttavan työtoiminnan rahoitus on merkittävin. Nuorten työpajatoimintaan suunnatun valtionavustuksen määrä on vain murto-osa kokonaisuudesta. Rahoituksen monikanavaisuus on mahdollistanut monialaisen kehittämisen kattavasti.

Kunnallisen työpajatoiminnan turvaamiseksi on välttämätöntä, että sote-uudistuksen eduskuntakäsittelyssä löydetään lainsäädännölliset ja rahoitukselliset keinot, jotka mahdollistavat kuntien järjestämän monialaisen työpajatoiminnan ilman yhtiöittämistä tai hallintomuodon muuttamista. Ilman tätä suuren joukon palveluiden saanti vaarantuu, vuosikymmenien kehittämistyö valuu hukkaan ja korvaavan toiminnan järjestäminen tulee merkittävästi nykyistä kalliimmaksi.

Mari Ahonen-Walker

Ellen Vogt

erityisasiantuntijoita, Kuntaliitto

