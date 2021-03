Jos jää vanhempainrahakauden jälkeen kotiin hoitamaan alle kolmevuotiasta lasta, eläkettä kertyy myös kotihoidon tuen ajalta.

Heli Kyyrönen kirjoitti mielipidesivulla (HS 7.3.), että vanhemmuuden vaikutus eläkkeeseen on unohtunut perhevapaauudistuksesta keskusteltaessa.

Vanhempainvapaasta on kertynyt vuodesta 2005 lähtien eläkettä. Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ajalta työeläke kertyy ansioiden mukaan tai jopa paremmin: laskennassa eläkkeen perusteena oleva vuositulo korotetaan 21 prosentilla.

Jos työansioita ei ole, vanhempainpäivärahakaudelta kertyy eläkettä ikään kuin ansioita olisi 767,09 euroa kuussa. Jos jää vanhempainrahakauden jälkeen kotiin hoitamaan alle kolmevuotiasta lasta, eläkettä kertyy myös kotihoidon tuen ajalta edellä mainitun kiinteän euromäärän mukaan.

Naisten eläkkeet ovat keskimäärin viidenneksen matalampia kuin miesten eläkkeet. Vaikka ero on pienentynyt jonkin verran, se on yhä merkittävä. Naisten ja miesten keskimääräisessä työllisyysasteessa, työurien pituudessa tai eläkkeelle siirtymisessä ei ole nykyään suurtakaan eroa. Sen sijaan ansioero on kansainvälisestikin huomattava (16 prosenttia).

Sukupuolten ansioero vaikuttaa olennaisesti sukupuolten eläke-eroon. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen naisten ja miesten välillä sekä erityisesti pitkät kotihoidontukijaksot kasvattavat osaltaan ansio- ja eläke-eroa. Suomalaisen eläkejärjestelmän säännöt ovat samat kaikille, eikä viimeaikaisten eläkeuudistusten ole arvioitu merkittävästi vaikuttaneen sukupuolten eläke-eroon. Työmarkkinoilla ja ansiotasossa tapahtuvien muutosten sekä työeläkejärjestelmän uudistusten vaikutukset näkyvät vasta vuosien ja jopa vuosikymmenien päästä.

Hallitus on toteuttamassa perhevapaauudistuksen, jonka tavoitteena on jakaa hoitovastuuta tasaisemmin molempien vanhempien kesken. Uudistuksen tavoitteena on kannustaa perheitä keskustelemaan lapsen hoitojärjestelyistä ja korostaa molempien vanhempien itsenäistä hoitovastuuta. Jos vapaat jakaantuisivat jatkossa tasaisemmin, olisivat vaikutukset eläkekertymiin myös tasaisemmat.

Aino-Kaisa Pekonen

sosiaali- ja terveysministeri (vas)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.