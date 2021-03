Suomessa ei kiinnitetä riittävästi huomiota kaksi- ja monikielisten lasten ja nuorten kielitaidon ylläpitoon.

Kirjoitukset, jotka kertoivat muiden kielten kuin englannin opetuksen romahtamisesta kouluissamme (HS Sunnuntai 21.3. ja HS Mielipide 22.3.) olivat ikävää mutta eivät yllättävää luettavaa. Kaksikielisen perheen äitinä ja työssäni monikulttuuristen perheiden parissa olen seurannut tätä valitettavaa kehitystä jo pitkään.

Suomessa ei kiinnitetä riittävästi huomiota kaksi- ja monikielisten lasten ja nuorten kielitaidon ylläpitoon. Viittaan tässä yhteydessä niihin lapsiin ja nuoriin, joiden kotona vanhemmat puhuvat eri äidinkieliä lapsilleen jo vauvasta lähtien.

Ympäristön vaikutus kielten oppimiseen on valtava. Omasta kokemuksesta voin todeta, että lapset voivat oppia englannin jo ennen kouluikää median eri kanavista, vaikka kieltä ei puhuttaisi kotona.

Monikielisessä kodissa kasvaneiden lasten on usein helppo omaksua uusia kieliä. Valitettavasti tätä tapahtuu myös vähemmistökielten kustannuksella. Koska kieli on avain kulttuuriin, on surullista, että lapseni osaavat paremmin englantia kuin espanjaa, joka on heidän isänsä äidinkieli. Isä ei puhu englantia.

Pojan lähikoulussa toteutuvat A2-kielten ryhmät ruotsiksi ja ranskaksi. Englantia hän on opiskellut jo ensimmäiseltä luokalta lähtien. Päätimme olla valitsematta uutta kieltä tässä vaiheessa, ja yritämme vahvistaa espanjaa itse keinolla millä hyvänsä. Pelkään kuitenkin, että oma panoksemme ei yksin riitä taistelussa valta-asemassa olevia kieliä vastaan, vaan tarvitsemme myös ulkopuolista tukea. Valitettavasti kunnan tarjoamat kaksi tuntia oman äidinkielen opetusta viikossa eivät tähän yksin riitä.

Professori Janne Saarikivi on monessa yhteydessä (esimerkiksi HS 13.9.2020) ilmaissut huolensa englannin kielen valta-asemasta ja sen yhteiskunnallisista seurauksista, kuten epätasa-arvon lisääntymisestä sekä luovuuden ja kommunikaation rajoittumisesta.

Saarikiveä lainaten, samojen kielten opettaminen kaikille tasapäistää ja yksipuolistaa kulttuuria. Erityisen huolissani olen monikielisten perheiden puolesta. Niissä vähemmistökielet uhkaavat jäädä valtakielten jalkoihin. Tämä heijastuu väistämättä myös lapsen ja vanhemman vuorovaikutukseen.

Toivon, että päättäjät ajattelevat asiaa myös perhetasolla, ja esimerkiksi koulun vieraiden kielten opetusryhmien minimikokoa lasketaan sekä kaksikielistä opetusta ja monikielisten perheiden tukea lisätään jo varhaiskasvatuksesta lähtien.

Tanja Del Angel

kaksikielisen perheen äiti, Helsinki

