Turun Sanomat osallistuu keskusteluun, joka alkoi Suomen jalka­pallo­maa­joukkueeseen kuuluvan Glen Kamaran jouduttua seuransa ottelussa rasistisen solvauksen kohteeksi.

”Asiasta on noussut iso kohu ja hyvä niin. Rasismista ei pidä vaieta, vaan siihen on puututtava määrä­tietoisin ottein.”

”Amerikkalaisen jalkapallon pelaaja Colin Kaepernick nosti esiin Yhdysvalloissa vallitsevan rasismin. Kaepernick ryhtyi polvistumaan kansallishymnin aikaan, ja pian polvistuminen levisi kaikkialla urheilevaan maailmaan. Polvistuminen ei kuitenkaan riitä. Rasismi on vitsaus, jonka kitkeminen vaatii valtavasti työtä ja kovia päätöksiä.”

”Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa ja Euroopan jalkapalloliitto Uefa ovat käyneet vuosia taistelua rasismia vastaan, mutta silti ne eivät ole ­kyenneet kitkemään rasismia edes ­Eurooppa-liigan ratkaisupeleistä. Ala­sarjoissa ja harrastelijatasolla tilanne on paljon heikompi kuin huippu-urheilussa.”

”Uefan uskottavuus vaatii, että järjestö rankaisee rasistiseen käyttäytymiseen syyllistyneitä. Pelaajalle pitää määrätä rasistisesta käytöksestä pelikieltoa. Vielä tärkeämpää on rangaista seuroja, jotka katsovat rasismia läpi sormien.”

”Myös Palloliiton pitää tehostaa työtään rasismia vastaan. Jalkapallo on mahtava yhdistävä voima, joka auttaa ihmisiä kotoutumaan Suomeen. Osalle maahanmuuttajista jalkapallo on ainoa toimiva yhteys suomalaiseen yhteiskuntaan.”

Savon Sanomat muistuttaa, että työ­sarkaa on pitkästi jäljellä, vaikka kansain­välinen urheilu­yhteisö on pyrkinyt kitkemään rasismia radoilta, peli­kentiltä ja katsomoista.

”Muihin lajeihin verrattuna jalkapalloa pelataan kaikilla mantereilla. Se selittää osaltaan, miksi rasismi on laajaa jalkapallossa, mutta ongelma koskee koko urheiluyhteisöä. Vastustajan psyykkaamiselle on vedettävä selkeät rajat. Päivänvalon kestävän puheen on kuuluttava urheilun perusarvoihin.”

”Kansainvälinen jalkapalloyhteisö on näkyvästi liputtanut rasisminvastaisuuttaan. Teot ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Kun pelaajat tai kannattajat käyttäytyvät moukkamaisesti, päätökset ovat kosmeettisia jos sellaisiakaan. Sillä saattaa olla merkitystä, jos suuret sponsorit rahoineen reagoivat.”

”Euroopan jalkapalloliitolla Uefalla on näytön paikka Kamaran tapauksessa. Jos järjestö päätyy mitäänsanomattomuuksiin, se tekee karhunpalveluksen koko lajille. Rasismin vastaiset toimet jäisivät sanoiksi vailla sisältöä.”