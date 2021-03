Äärioikeisto on todellinen uhka

Karjalainen kirjoittaa tiistaina julkistetuista tutkimuksista.

”Helsingin yliopiston tutkijaryhmän selvityksen mukaan avointen sivustojen verkkokeskustelussa esiintyy epäinhimillistävää ja väkivaltaan kannustavaa puhetta. Suojelupoliisin vuosikirjan mukaan äärioikeistolaisen väkivallan uhka on Suomessa voimistunut, ja suojelupoliisin tiedossa on jopa viitteitä konkreettisista tekojen valmistelusta.”

”Suomessakin kehitys siis on johtamassa muun maailman tapaan vihapuheen psyykkisestä todelliseen fyysiseen väkivaltaan.”

”Äärioikeistolaisen väkivallan uhan ohella noussut on myös äärivasemmistolainen ja ääri-islamistinen väkivaltainen ajattelu ja kiihotus. Niin äärioikeistolaiset kuin radikaali-islamistiset väkivaltaan kiihottavat henkilöt ja pienryhmät ovat tiukasti kansainvälisesti verkottuneita.”

”Tämä kolmelta suunnalta tuleva väkivallan ja terrorin uhka on vakava ongelma, mutta tilanteen vakuutetaan kuitenkin olevan suojelupoliisin ja poliisin hallinnassa. Turun terroriteko on ainoa iso tapahtuma Suomessa, ja terrorin uhka on pysynyt siitä lähin neliportaisen asteikon tasolla kaksi, kohonnut.”

”Joka tapauksessa Suomessakin ol­laan vaarallisella tiellä. – – Korona­viruksesta ja siitä johtuvista rajoituksistakin otetaan kaikki irti oman aatteen ja päämäärien vahvistamiseksi. Varsinkin äärioikeisto saa sivusta­tukea salaliittoteorioista, niiden seuraajista ja johtajista.”

Savon Sanomien mukaan suojelu­poliisin vuosi­kirjassa oli vakava viesti.

”Äärioikeistolaisen terrorismin uhan nousu on kansainvälinen ilmiö. – – Äärioikeiston terrori etsii oikeutusta epäoikeudenmukaisuuden tunteesta, jota ruokkivat totuudesta tinkivä poliittinen puhe, viranomaisvastaisuus ja salaliittoteoriat.”

”Suomessa on perinteisesti luotettu lakeja toimeenpaneviin viranomaisiin esimerkiksi yleisen turvallisuuden turvaamisessa. Niin kuuluu olla jatkossakin. Se ei tietenkään tarkoita, etteikö viranomaisten toimintaa kuuluisi tarkastella laillisuusnäkökulmasta myös kriittisesti.”

Turun Sanomat korostaa, ettei ääri­liikkeitä saa vähätellä kannattajien suhteellisen pienen määrän takia.

”Ääriajatteluun pitää puuttua ennen kuin se arkipäiväistyy. Sananvapaus ja suvaitsevaisuus eivät edellytä lainvastaisen toiminnan hyväksymistä.”

Hufvudstadsbladet varoittaa viha­puheen normalisoitumisesta.

”Väkivalta ja terrori eivät ole hyväksyttäviä politiikan keinoja.”

”Olemme vaarallisella tiellä, jos turrumme emmekä reagoi epäinhi­millistämiseen.”