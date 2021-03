Ilmastokriisi ei ratkea pelkällä dialogilla, vaan tarvitaan tekoja, joita realistinen ilmastouutisointi edistäisi.

Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi kirjoitti otsikolla ”Suurempi kaikukoppa edellyttää isompaa vastuuta” (HS Kolumni 21.3.) Elokapinan mielenosoituksesta, jossa vaadittiin parempaa ilmastojournalismia.

Pääkirjoituksessa taas kirjoitettiin (HS 27.12.2020), että ilmastonmuutoksen vastaisilla toimilla on kiire, jos haluamme säilyttää maapallon myös ihmisille kelvollisena asuinpaikkana.

Kuitenkin mediatalojen sisällöissä asiaa käsitellään irrallisena. Tilanteen vakavuuden vuoksi ilmaston on oltava uutisointia läpileikkaava viitekehys.

Elokapina ei ole asiantuntijaorganisaatio vaan huolestuneiden ihmisten verkosto. Sen tehtävä ei ole tarjota valmiita ratkaisuja ilmastokriisiin tai -uutisointiin vaan vaatia niitä päättäjiltä sekä tässä tapauksessa media-alan ammattilaisilta.

Niemi kaipasi dialogia. Dialogi ei ole mitä keskustelua tahansa, vaan sen määritelmällinen edellytys on, että osanottajat ovat tasa-arvoisia. Dialogi ilmastokriisistä on siten mahdottomuus fossiili- tai turveteollisuuden edustajan ja tavallisen, ilmastohuolestuneen kansalaisen välillä. Median ja ilmastoliikkeen välinen keskustelu on tervetullutta ja järkevää, ja median on tärkeä kuulla turveyrittäjiä. Ilmastokriisi ei kuitenkaan ratkea pelkällä dialogilla. Tarvitsemme tekoja, joita realistinen ilmastouutisointi edistäisi. Fossiiliala ei ole historian ensimmäinen eikä viimeinen, joka maailman muutosten myötä lakkautetaan.

Ilmastokriisissä ei ole kyse ainoastaan nuorten ilmastohuolista vaan globaaleista seurauksista, jotka koskevat kaikkia ikäluokkia. Kaksi kolmasosaa ihmiskunnasta on tuoreen tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että ilmastohätätila on hätätila.

Tätä kokemusta hätätilasta mielenilmauksen esiintyjät pyrkivät tuomaan esille performanssin keinoin Sanomatalossa äskettäin. Kuuntelivatko toimittajat Sanomatalossa tai netissä? Ymmärsivätkö he, kuten mielenosoittajat, että lause ”ilmastokriisi on eksistentiaalinen uhka ihmiskunnalle” on aidosti totta?

Outi Leskinen

Iiris Laisi

Joel Tainio

Elokapinan aktiiveja

