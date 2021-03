Osakeyhtiölakia ei ole yhtiökokousten osalta kirjoitettu paikasta riippumattoman maailman tarpeisiin, eikä se tarjoa riittäviä puitteita pörssiyhtiön etäyhtiökokouksen järjestämiselle.

Koronaviruspandemia on merkittävästi vauhdittanut koko yhteiskunnan digiloikkaa. Erilaiset etäosallistumisen muodot ovat tulleet tutuiksi suurelle joukolle suomalaisia, mutta digiloikka ei valitettavasti ole ulottunut yhteiskunnan kaikille osa-alueille.

Merja Saarinen totesi (HS Visio 20.3.) pandemian heikentäneen pörssiyhtiöiden vähemmistöosakkeenomistajien asemaa yhtiökokouksissa. Moni yhtiö päätyi viime keväänä koronaviruksen takia livestriimauksen sijasta väliaikaisen lain turvin estämään osakkeenomistajilta osallistumisen yhtiökokoukseen. Osallistumisen sijaan osakkeenomistajien oli käytettävä yhtiön nimeämää asiamiestä.

Koronaviruspandemia ja kokoontumisrajoitukset yllättivät yhteiskunnan viime keväänä kesken pörssiyhtiöiden yhtiökokouskauden. Väliaikaisella lailla mahdollistettiin pikaisesti normaalista poikkeavat yhtiökokousjärjestelyt. Nyt yhtiökokouskausi on jälleen meneillään, ja väliaikaiselle laille kaavaillaan jatkoa.

Fokus tulisi siirtää poikkeusjärjestelyistä koronavirusajan jälkeiseen maailmaan. Osakeyhtiölakia ei ole yhtiökokousten osalta kirjoitettu paikasta riippumattoman maailman tarpeisiin, eikä se tarjoa riittäviä puitteita pörssiyhtiön etäyhtiökokouksen järjestämiselle eikä ainakaan kannusta siihen. Sääntelyä on uudistettava siten, että se kannustaa yhtiöitä myös yksityissijoittajien tarpeet huomioivaan toimintaan.

Perinteisesti suomalaisessa lainsäädännössä on huomioitu vähemmistöosakkeenomistajien oikeudet varsin mallikkaasti. Nyt olisi aika kääntää osakeyhtiölainsäädännön kehitys taas vähemmistöosakkeenomistajille myönteiseen suuntaan ja uudistettava yhtiökokouksia koskevat säännökset kokonaisuudessaan.

Ensinnäkin monet yksityissijoittajat ovat toivoneet jo pitkään mahdollisuutta osallistua yhtiökokoukseen reaaliaikaisesti etäyhteydellä, ja toisaalta koronaviruspandemia on vauhdittanut yhteiskunnan digiloikkaa. Tuskin koskaan palaamme kokonaan vanhaan läsnämaailmaan, vaan paikkariippumattomuus ja erilaiset hybridimallit ovat tulleet jäädäkseen.

Aktiivisia osakkeenomistajia, joilla on halua kehittää omistamansa yhtiön hallintoa, on pidettävä myönteisenä asiana yhtiöiden kannalta, oli kyseessä sitten suuri institutionaalinen sijoittaja tai iso joukko yksityissijoittajia. Suomessa yksityissijoittajien määrä on kasvanut jo melkein miljoonaan, eikä kotimaisen omistajuuden yhteiskunnallista merkitystä tule sivuuttaa.

Viimeaikaiset tapahtumat meemiosakkeiden ympärillä osoittivat myös yksityissijoittajilla olevan merkittävää valtaa. Kuitenkin näiden meemiosakkeiden osalta julkisen keskustelun sävy on ollut ajoittain yksityissijoittajia väheksyvä, ja huomio on ollut osakesäästämisbuumin kielteisissä lieveilmiöissä. Nyt on aika pohtia, miten melkein miljoonan suomalaisen osakkeenomistajan joukko saataisiin osallistumaan yhtiöiden hallintoon rakentavalla tavalla.

Lainsäädännöllä tulisi vauhdittaa siirtymistä digitalisoituvan yhteiskunnan tarpeita palvelevaan hybridiyhtiökokouskäytäntöön, jossa osakkeenomistaja voi aina halutessaan osallistua reaaliaikaisesti etäyhteyden välityksellä yhtiökokoukseen ja käyttää täysimääräisesti kaikkia oikeuksiansa, kuten ääni- ja kyselyoikeuksiansa. Millenniaalina ainakin minä osallistuisin mielelläni etäyhtiökokoukseen. Livestriimin seuraaminen muiden askareiden lomassa tuntuu luonnolliselta nykymaailmaan sopivalta vaihtoehdolta.

Jesse Collin

lakijohtaja, Pörssisäätiö

