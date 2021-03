Yhteiskuntamme vanhoilliset, parisuhdetta korostavat arvot näkyvät myös hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Lakiesityksessä sallittaisiin vakiintuneessa parisuhteessa olevien henkilöiden tapaaminen liikkumisvapauden rajoituksista riippumatta. Sen sijaan erityisen läheisen ystävän tapaaminen on sallittu vain ulkoilun puitteissa. Esitys asettaa eriarvoiseen asemaan parisuhteet ja ystävyyssuhteet.

Mikäli lakiesitys tulee voimaan, ei olisi sallittua tavata kotona enää ystävää, jonka kanssa ystävyyssuhde on kestänyt 15 vuotta ja jonka kanssa on tottunut viettämään aikaa päivittäin tai lähes päivittäin. On hieman vaikea käsittää, millä tavalla tai millä perusteella tämänkaltainen vakiintunut, erittäin läheinen ystävyyssuhde on vähemmän merkityksellinen kuin vakiintunut parisuhde. Rajoitus olisi ollut mahdollista määritellä myös siten, että sallittua olisi vakiintuneessa läheisessä suhteessa olevien henkilöiden tapaaminen. Erittäin läheinen ystävyyssuhde on yksi elämän tukipilari siinä mielessä missä parisuhdekin.

Nella Laitinen

oikeustieteen ylioppilas, Helsinki

