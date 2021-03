Ulkoministeriössä Helsingissä tehtäviä siirtoja koskivat samat periaatteet ja säännöt, joita noudatetaan muussakin valtionhallinnossa.

Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttaminen käynnisti ulkoministeriössä nimityskeskustelun, jossa keskeisenä oli konsulipäällikön siirto toisiin tehtäviin. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, että ulkoministeri oli toiminut lainvastaisesti.

Oikeuskansleri moitti virkamiesjohtoa siitä, että se oli poikennut ministeriössä noudatetusta käytännöstä, ei asioinut merkittävässä asiassa suoraan ministerin kanssa vaan välitti viestit ministerin poliittisen avustajan kautta (HS 23.3.). Konsulipäällikön siirtäminen tehtävistään oli huonoa henkilöstöpolitiikkaa.

Me allekirjoittaneet olemme toimineet ulkoministeriön kansliapäällikköinä kahden vuosikymmenen ajan. Käytäntö tänä aikana on ollut, että siirtymisvelvollisuus koskee vain siirtoja edustustoihin ulkomaille ja sieltä kotiin. Siirtymisvelvollisuus on ulkoministeriölle ominainen säännös, joka huomioi sen, että ulkoministeriön vajaasta sadasta toimipisteestä kaikki paitsi yksi ovat ulkomailla. Siirtomenettely on perusedellytys koko järjestelmän toimivuudelle.

Siirtymisvelvollisuuden perusteella siirtoja kotimaassa tehtävästä toiseen ei aikanamme tehty. Ulkoministeriössä Helsingissä tehtäviä siirtoja koskivat samat periaatteet ja säännöt, joita noudatetaan muussakin valtionhallinnossa.

Kokemuksemme on, että virkavastuun kannalta merkittävissä päätöksissä virkamiesjohdon suora yhteys toimivaltaiseen ministeriin on välttämätöntä. Merkittävien asioiden hoidon jättäminen poliittisten avustajien varaan ei ole hyvän hallintotavan mukaista. Se rapauttaa vahvaa suomalaista virkamiesperinnettä.

Jukka Valtasaari

valtiosihteeri 1995–2000

Arto Mansala

valtiosihteeri 2003–2006

Pertti Torstila

valtiosihteeri 2006–2014

Peter Stenlund

valtiosihteeri 2014–2018

ulkoministeriön entisiä valtiosihteereitä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.