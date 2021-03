Tukholmassa on parhaillaan käynnissä taitoluistelun MM-kisat. Meille taitoluistelun ystäville niitä ei vain näytetä suomalaisilla kanavilla. Valitettavasti. Taitoluistelu on perinteisesti naisten mielikatsottavaa. Kyllä tasa-arvo on kaukana näistä urheiluohjelmista. Miesten suosimia urheilulajeja näytetään televisiossa pilvin pimein. Kuten nyt esimerkiksi lätkää. Sitä tulee tuutin täydeltä. Hiihdostakin näytetään miesten 50 kilometrin hiihtoa tuntikaupalla alkupotkusta viimeiseen maaliintuloon saakka.

Maksullinen kanava voitti taitoluistelun tarjouskilpailun, Yle jäi lehdelle soittelemaan. Miesten urheiluohjelmia kyllä ostetaan Ylen esitettäviksi, maksoi mitä maksoi. Siihen tuohta löytyy.

Jos ei pian käänny vaakakuppi urheiluohjelmissa naisten suuntaan, heitämme turhat televisiomme kaatopaikalle. Samalla hiljenee se miestenkin ohjelmakanava ja tulee voimaan ihana tasa-arvo!

Elina Kuosmanen

eläkeläinen, entinen aluepäällikkö, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.