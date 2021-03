Rahapeleistä pitää puhua mahdollisena riippuvuustekijänä.

Rahapelaaminen on Suomessa kehystetty hyvillä tarkoituksilla: pelituottoja käytetään yhteiseen hyvään. Mielikuva on tietenkin tosi mutta myös tuhoisa: rahapelaaminen on näyttäytynyt harmittomana, jopa suositeltavana toimintana.

Myönteinen rahapelejä ympäröivä kulttuuri ei välttämättä ollut erityisen haitallista silloin, kun rahapelaaminen tarkoitti Vakioveikkausta kerran viikossa, keskiviikkona, tai 50 pennin pajatsoa.

Rahapelaaminen on kuitenkin muuttunut nopeaksi, kaikkialla läsnä olevaksi ja tarjonnaltaan runsaaksi. Rahapeliongelmat ovat lisääntyneet, samoin tietoisuutemme niistä. Onneksi auttavat palvelut ovat kehittyneet. Lisäksi on lisätty pelitoiminnan vastuullisuutta. Tämä on tärkeää, mutta ei riittävää.

Suomalainen tapa nähdä rahapelit harmittomina liittyy keskeisesti rahapelituottojen edunsaajien avulla luotuihin mielikuviin: suomalainen voittaa aina. Suomessa on luotu pitkäjänteisellä työllä myönteisen rahapelaamisen brändi. Rahapelit ovat tuottaneet rahaa hyvään – ja kaikki tuo raha on ollut pois joiltain suomalaisilta.

Rahapelaaminen on epäreilusti kohdennettu regressiivinen vero, jossa väestöllisesti pieni määrä ihmisiä tuottaa yhteiseen kassaan paljon jaettavaa. Tätä on mahdotonta pitää oikeudenmukaisena. Ajatus ”vapaaehtoisella” pelaamisella syntyneestä tuotosta on julmaa pilaa riippuvuusongelmista kärsivien ihmisten kustannuksella.

Niin sanotun Liikasen ryhmän raportti nosti esiin kysymyksen edunsaajien rahoituksesta ja siihen liittyvästä eettisestä ristiriidasta. Liikasen ryhmän esittämällä tavalla on aika katkaista yhteys – korvamerkintä – rahapelituottojen ja edunsaajien toiminnan välillä ja muuttaa suomalainen tapa nähdä rahapelaaminen.

Suomalaiset pitää opettaa siihen, että rahapelirahoja ei tarvita hyviin asioihin. Vuosikymmeniä ihmisiin iskostetut mielikuvat muuttuvat hitaasti, minkä takia tarvitaan määrätietoista viestintää. Rahapelien ei tule liittyä hyviin tarkoituksiin, vaan niistä pitää puhua mahdollisena riippuvuustekijänä.

Totta kai rahapelituottojen ja edunsaajien rahoituksen yhteyden katkaiseminen on ratkaiseva kysymys myös nyt rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen tulevaisuuden kannalta: missä laajuudessa ja kuinka ennakoitavasti niitä rahoitetaan uuden mallin mukaan. Tässä muutosvaiheessa tarvitaan syväluotaavaa keskustelua tähän asti rahapelituotoista rahoitettujen kohteiden merkityksestä ja arvosta.

Sote-järjestöjen osalta tämä keskustelu kietoutuu myös käynnissä oleviin kunta- ja hyvinvointialueita koskeviin muutoksiin. Tämäkin keskustelu tulee käydä hyvin ja huolellisesti, mutta se on eri keskustelu.

Liikasen ryhmän esitys tarjoaa kauan kaivatun mahdollisuuden katkaista rahapelituottojen ja edunsaajien yhteys ja muuttaa suomalaisen rahapelaamisen kulttuurinen kehys. Tähän mahdollisuuteen tulee tarttua: on katkaistava rahapelaamisen ja hyvän tarkoituksen rahoittamisen välinen yhteys.

Pekka Lund

toiminnanjohtaja, Sininauhaliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.