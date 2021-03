Jos alkoholia ei ole, bileet loppuvat. Humalahakuinen juominen on tärkein syy siihen, että estot katoavat ja käytännön koronaohjeet unohtuvat.

Koronavirusepidemian torjumiseksi vaaditaan kovia keinoja. Hallitus esittää viimeisenä keinona rajoituksia kansalaisten vapaaseen liikkumiseen. Tämä viesti on masentava suurimmalle osalle kansasta, joka on kuuliaisesti tehnyt parhaansa: rajoittanut sosiaalisia kontaktejaan, tehnyt etätyötä, pessyt käsiään, noudattanut turvaetäisyyksiä ja käyttänyt maskia. Eikö mitään muuta ole enää tehtävissä kuin liikkumisen rajoittaminen?

On vielä yksi tehokas keino, josta ei ole haluttu tai uskallettu kertoa kansalle: alkoholin myynnin rajoittaminen määräajaksi. Jostain syystä alkoholijuomien ostaminen katsotaan tärkeämmäksi kansalaisoikeudeksi kuin vapaa liikkuminen. Onko hallituspuolueiden pelkona kannatuksen lasku, koska viinan kieltämisestä kansan syvät rivit eivät pidä?

Hallituksen lakiesityksessä kaikki liikkuminen omasta pihapiiristä olisi kiellettyä, ellei liikkumiseen ole erikseen sallittua syytä. Sellainen syy on elintarvikkeiden ostaminen, ja elintarvikkeiksi luetaan miedot ja väkevät alkoholijuomat. Liikkumisrajoitusten aikana Alkon ovet tulevat käymään yhtä tiuhaan kuin ennenkin.

Koronaviruskriisi on vaikuttanut juomiskäyttäytymiseen. Kun ravintolat määrättiin suljettaviksi, alkoholinkulutus on siirtynyt väistämättä yksityiseen elinpiiriin, koteihin ja kotibileisiin. Nyt liikkumisrajoituksilla halutaan estää kotibileitä, mutta ei alkoholin saatavuutta. Se on ristiriitaista, koska kotibileitä tullaan järjestämään niin kauan kuin Alkon ovet ovat auki. Sille ei poliisikaan mahda mitään.

Suurin osa kansalaisista pärjäisi hyvin kuukauden ilman alkoholia. Moni viettää muutenkin tipatonta tammikuuta. Alkoholisteilla olisi vaikeampaa, ja pahimmillaan äkkikatkaisu voi johtaa vaikeisiin vieroitusoireisiin, jolloin päihdeklinikoiden kapasiteetti olisi varmasti kovilla. Koronaepidemiassa tulee kuitenkin priorisoida teho-osastojen kapasiteetin riittävyys kaiken muun edelle.

Alkoholin myynnin rajoittamisen edut olisivat suuremmat kuin haitat. Jos alkoholia ei ole, bileet loppuvat. Alkoholi ja humalahakuinen juominen ovat tärkein syy siihen, että koronalinkojen estot katoavat ja käytännön koronaohjeet unohtuvat. Hiihtokeskuksissakaan virus ei leviä hissikyydin aikana vaan alkoholinhuuruisissa mökkibileissä.

Alkoholin saatavuuden rajoittaminen toisi lisähyötynä kaikkien sen haittojen dramaattisen vähenemisen. Kun alkoholin aiheuttamat pahoinpitely- ja kaatumistapaturmat, vakavat haimatulehdukset ja muut akuutit sairaudet jäisivät pois, terveydenhuollon resurssia vapautuisi merkittävästi covid-potilaiden hoitoon.

Ilkka Koskivuo

dosentti, lääketieteen tohtori, Turku

