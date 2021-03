Teknologiateollisuus ry on irtisanoutunut työehtosopimustoiminnasta tarkoituksenaan sopia työehdoista muun muassa yrityksissä. Samanlaisia linjauksia on aiemmin tehty Metsäteollisuus ry:ssä. Kysymys on siis siitä, että työehdoista sopiminen siirretään työpaikkatasolle tai jopa henkilökohtaiselle tasolle, kuten metsäteollisuudessa on ehdotettu.

Tähän asti aina 1940-luvulta lähtien työehtosopimukset on solmittu työnantajaliittojen ja työntekijäliittojen väillä. Näin on vältetty se, että samoista asioista olisi neuvoteltava yksittäisen työnantajan ja työntekijän välillä, kuten tehtiin ennen työehtosopimuskäytännön syntymistä.

Neuvottelutoiminta tapahtui periaatteessa yhtä vahvojen työnantajaliittojen ja työntekijäliittojen välillä, kun se sitä aiemmin oli ollut kovin epätasa-arvoista yksittäisen työntekijän ja työnantajan välillä. Näin on perusteltu sopimustoimintaa esimerkiksi kirjassa Yksilö, yritys ja yhteiskunta (1978), jonka on toimittanut Erkki Aurejärvi.

Nyt kysymys kuuluu, mikä on se yhteiskunnallinen muutos työnantajan ja työntekijöiden välisessä suhteessa, jonka mukaan on järjellistä ja tasa-arvoista siirtää sopiminen työpaikkatasolle.

Markku Marjamäki

työsuojeluneuvos, Hyvinkää

